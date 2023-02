Top-Saisondebüt

LALLA MERYEM CUP – FINAL: Sarah Schober darf sich nach einer 70er (-2) Finalrunde im Royal Golf Dar Es Salam gleich bei ihrem Saisondebüt mit Rang 7 über ein Topergebnis freuen. Chrissie Wolf und Emma Spitz finden am Finaltag für den Blue Course kein Rezept mehr und rasseln mit 78er (+5) Runden weit zurück.

Chrissie Wolf zündete am Freitag den Turbo und marschierte mit einer knallroten 68 (-5) bis unter die Top 10 nach vor, womit die Tirolerin vor der Finalrunde ein Spitzenresultat regelrecht greifbar hat. Nur knapp dahinter lauert Sarah Schober, die gleich bei ihrem ersten Saisonstart dick anschreiben könnte. Auch Emma Spitz stemmte am Freitag noch den Cut und hofft am letzten Spieltag das Feld etwas von hinten aufrollen zu können.

Sarah Schober hat in der Anfangsphase alle Hände voll zu tun und findet mit einem Bogeydoppelpack alles andere als gut in die Finalrunde. Erst danach stabilisiert sie ihr Spiel und holt sich schließlich am Par 5 der 8 auch das erste Birdie ab. Am Par 5 der 11 stopft sie dann sogar den Eagleputt und macht so klar, dass sie noch alles daran setzen will gleich bei ihrem Saisonstart die Top 10 zu knacken. Ein Bogey danach kostet zwar noch einmal etwas an Boden, mit glich drei Birdies auf den verbleibenden Bahnen knallt sie aber sogar noch eine 70 (-3) aufs Tableau und holt sich so bei ihrem ersten Turnier gleich einen 7. Platz.

“Ich bin zufrieden mit meinem Start ins neue Jahr und mit meinem ersten Top 10 Ergebnis. Die Puttleistung war diese Woche wirklich sehr, sehr gut und auch meine mentale Einstellung am Platz hat absolut gepasst. Das Triple- und Doppelbogey vom ersten Spieltag tut leider immer noch sehr weh, da muss ich am langen Spiel noch feilen”, fasst sie das Turnier zusammen und hat zum Abschluss auch noch eine gute Neuigkeit zu berichten: “So wie es aussieht habe ich einen der zwei Spots der Top 10 ergattert und komme auch nächste Woche ins Aramco Turnier rein.”

Deutlich abgerutscht

Gleich am Par 5 der 2 holt sich Chrissie Wolf das erste Birdie ab und zeigt auch danach souveränes Golf, womit sie ihren Platz in den Top 10 festigt. Erst ab der 7 wird es dann zusehends bunter auf der Scorecard, denn das erste Bogey kann sie am Par 5 danach zwar prompt auskontern, nach weiterem Fehler auf der 9 kommt sie jedoch “nur” bei Level Par auf den letzten neun Löchern an. Dort findet sie dann überhaupt keinen gewinnbringenden Rhythmus mehr, tritt sich auf einer birdielosen Platzhälfte noch fünf Bogeys ein und rutscht mit der 78 (+5) noch bis auf Rang 36 zurück.

Emma Spitz beginnt die finale Umrundung mit einer Parserie auf den Backnine zwar sehr souverän, läuft jedoch vergeblich einem Birdie hinterher und tritt sich schließlich auf der 16 und dem Par 3 der 17 die ersten Fehler ein, womit sie klarerweise noch keine Ränge gutmachen kann. Die Probleme reißen zunächst auch auf den Frontnine nicht ab, wie ein Doppelbogey und zwei weitere Fehler zeigen. Ein Eagle auf der 8 sorgt dann zwar noch für ein Highlight, mit abschließendem Bogey leuchtet am Samstag aber nur die 78 (+5) auf, was lediglich für Rang 59 reicht.

Maja Stark (SWE) sichert sich mit einer 69er (-4) Finalrunde und bei gesamt 12 unter Par einen überlegenen Sieg.

Leaderboard Lalla Meryem Cup