Zitterpartie

SAUDI LADIES INTERNATIONAL – 2. RUNDE: Christine Wolf läuft am Freitag im Royal Greens G & CC lange Zeit vergeblich dem ersten Erfolgserlebnis hinterher, ehe sie gegen Ende doch noch zwei Birdies findet. Mit der 73 (+1) geht sich nach langer über Nacht andauernder Zitterpartie der Cut aber hauchdünn um einen einzigen Schlag nicht aus.

Christine Wolf hatte zum Auftakt des 1 Millionen Events in Saudi Arabien richtig hart zu kämpfen und musste sich am Ende mit einer 75 (+3) anfreunden, womit sie am Freitag nun eher um den Cut als um die Spitzenplätze kämpft. „Das Spiel fühlte sich gar nicht so schlecht an, aber ich hab sehr schlecht gescored“, fasste sie ihre ersten 18 Löcher ungeschönt zusammen. Am zweiten Spieltag heißt es nun die sich bietenden Chancen zu nützen um auch am Wochenende noch mit von der Partie sein zu können.

Allerdings geht gleich der Start einigermaßen daneben, wie ein anfängliches Bogey auf der 10 unterstreicht. In Folge konsolidiert sie zwar ihr Spiel rasch wieder, läuft aber vergeblich einem ersten Erfolgserlebnis hinterher und kommt so auf den Backnine der gezogenen Linie nicht näher. Insgesamt bringt sie gleich zehn Pars in Folge zu Papier, ehe sich die Lage mit einem Bogeydoppelpack auf der 4 und der 5 noch zusätzlich verschärft.

Erst auf der 7 bricht dann der so hartnäckige Birdiebann und da sich schlussendlich auch am Par 5 der 9 noch ein abschließender roter Eintrag ausgeht, darf sie nach der 73 (+1) immerhin noch hoffen, dass die Cutmarke vielleicht noch bis auf 4 über Par zurückspringt. „Ich hab eigentlich wieder richtig gut gespielt, aber der Putter war einfach eiskalt. Ich hab gleich 36 Putts gebraucht und hab schon einige Male nah hingeschossen. Ich hoffe, dass es sich noch ausgeht, aber sicher bin ich mir nicht“, so Chrissie direkt nach der Runde.

Die Zitterpartie dauert schlussendlich sogar über Nacht, da sie genau zwischen Sein und Nichtsein hängt und einige Spielerinnen aufgrund einfallender Dunkelheit ihren Auftritt erst am Samstag beenden können. Schlussendlich hat sie in den Morgenstunden dann aber die traurige Gewissheit, dass es für den Aufstieg ins Wochenende als 64. knapp um einen einzigen Schlag nicht reicht. Bereits kommende Woche wird die Tirolerin jedoch erneut in Saudi Arabien an gleicher Wirkungsstätte beim letzten ARAMCO Team Event abschlagen.

Alice Hewson (ENG) biegt nach der 64 (-8) und bei gesamt 9 unter Par als Führende in den Moving Day ab.

Leaderboard Saudi Ladies International