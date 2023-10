Putt-Dilemma

INTERNATIONAL SERIES SINGAPORE – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger kann am Moving Day zu keiner Zeit an die beiden 69er (-3) Runden der ersten beiden Tage anknüpfen und reißt im Tanah Merah CC mit einem eiskalten Putter und einer 73 (+1) sogar drei Schläge Rückstand auf die Top 10 auf.

Bernd Wiesberger scheint an den ersten beiden Tagen in Singapur die 69 (-3) gepachtet zu haben, denn sowohl am Donnerstag als auch am Freitag marschierte der Südburgenländer mit 3 unter Par zum Recording und startet so als starker 4. ins Wochenende. Vor allem im langen Spiel zeigte er sich auf den ersten 36 Löchern bombensicher, um David Puig (ESP) an der Spitze bei acht Schlägen Rückstand noch einholen zu können, wird am Wochenende aber wohl auch der Putter noch etwas heißer laufen müssen.

Auf den Frontine läuft jedoch noch so überhaupt nichts heiß, denn anders als an den Vortagen geht sich diesmal nicht nur kein schnelles Birdie aus, er muss auf der 2 sogar rasch ein Bogey einstecken und rutscht so bereits früh im Klassement ab. Auch danach läuft nicht vieles zusammen, denn die gesamten Frontnine über ist er vergeblich auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis und kommt so lediglich bei 1 über Par auf den Backnine an.

Dort wird es dann sofort wieder unangenehm, denn ausgerechnet das Par 5 der 10 brummt ihm den nächsten Schlagverlust auf. Die restlichen Löcher verlaufen schließlich wie ein Spiegelbild der Frontnine, denn wieder notiert er Par um Par ohne auch nur ein einziges Mal gegensteuern zu können. Erst am Par 5 Schlussloch geht sich dann doch noch ein roter Eintrag aus, womit er eine komplett birdielose Performance noch abwendet. Mit der 73 (+1) rutscht er jedoch deutlich bis auf Rang 23 ab und reißt sogar auf die Top 10 einen drei Schläge großen Rückstand auf.

Eiskalter Putter in Asien

Der Schuldige für das Dilemma am Moving Day ist auch rasch ausgemacht, denn einmal mehr streikt beim Oberwarter der Putter. Mit dem langen Spiel kann er sich durchaus weiterhin zufrieden zeigen, da 11 getroffene Fairways und 16 gefundene Grüns eigentlich einen tiefen Score zulassen müssten. Gleich 35 Putts sind am Samstag aber einfach deutlich zu viel um auch nur annähernd unter Par spielen zu können. Insgesamt benötigte Bernd auf den bislang gespielten 54 Löchern sage und schreibe 98 Putts.

David Puig agiert an der Spitze weiterhin unglaublich sicher und startet nach der 66 (-6) und bei 20 unter Par mit satten neun Schlägen Vorsprung auf den ersten Verfolger in den Finaltag.

Leaderboard International Series Singapore