Aufholjagd vertagt

SANDERSON FARMS CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab wird auch am Freitag mit dem CC of Jackson nicht warm und muss nach einer 76 (+4) und einem klar verpassten Cut die Aufholjagd zu den Tourkartenrängen auf zumindest kommende Woche verschieben.

Matthias Schwab wird sichtlich auch in diesem Jahr mit dem CC of Jackson nicht wirklich warm, denn nach bereits drei verpassten Cuts in Mississippi in den Vorjahren, läuft er nach einer 72 (Par) am Donnerstag erneut der Cutmarke hinterher. Bei generell recht guten Scores fehlen dem Rohrmooser auf das rettende Cut-Ufer bereits zwei Schläge, was hochgerechnet wohl bedeutet, dass er am Freitag mit früher Startzeit eine Runde deutlich in den 60ern benötigen wird um erstmals in Jackson auch am Wochenende mit von der Partie sein zu können.

Der Start verläuft allerdings ziemlich shaky, wenngleich er sich sowohl am Par 3 der 10 nach verfehltem Grün, als auch am Par 5 danach nach einem Wasserball noch zu Pars scrambled. Danach agiert er zwar im langen Spiel deutlich genauer und legt sich auch gute Birdiemöglichkeiten auf, aus zwei bzw. drei Metern will der Putter jedoch nicht mitspielen, womit er der Cutlinie noch nicht näher kommt. Am kurzen Par 4 der 15 hat er dann aber eine weitere Chance aus zwei Metern und lässt diesmal das erste Vögelchen von der Scorecard zwitschern.

Da er jedoch gleich danach auf der 16 den Abschlag baden schickt und so sogar nur ein Doppelbogey notiert, rückt das Wochenende in immer weitere Ferne. Das scheint wohl auch ein gewisser Wirkungstreffer gewesen zu sein, denn auf der 17 rutscht er mit einem Dreiputtbogey gleich noch weiter zurück und da er auch auf der 18 vom Vorgrün dreimal ansetzen muss, ist der Cut wohl bereits vor den Frontnine nur noch theoretischer Natur.

Lange Zeit spult er dann Par um Par ab, bis sich nach zu kurzem Teeshot am Par 3 der 7 das Par nicht mehr ausgeht und er den nächsten Schlagverlust einstecken muss. Am Ende leuchtet so am Freitag sogar nur eine 76 (+4) auf, womit er den Cut klar und deutlich verpasst. Damit muss er auch die geplante Aufholjagd in Richtung der Tourkartenränge auf zumindest kommende Woche verschieben, wo er in Las Vegas bei den Shriners Hospital Open wieder auf Birdiejagd gehen wird.

Leaderboard Sanderson Farms Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Sanderson Farms Championship.