Top 10 mitgenommen

LEGENDS OPEN DE FRANCE – FINAL: Markus Brier zieht dank einer 68er (-3) Finalrunde im Golf de Saint-Cloud noch bis auf Rang 9 nach vor und nimmt so sein zweites Topergebnis der Saison mit.

Nach einer bislang eher durchwachsenen Saison hofft Markus Brier auf einen heißen Golfherbst um auch im kommenden Jahr US Senior-Majors und Topturniere im Kreis der Golflegenden bestreiten zu können. Jean Van de Velde lädt in den noblen Pariser Golf de Saint-Cloud, wo unter anderem auch Stephen Dodd, Michael Campbell, James Kingston oder Philipp Price auf dreitägige Birdiejagd gehen werden.

Nach solidem Beginn holt sich der einzige Österreicher im Feld auf der 4 recht rasch ein erstes Birdie ab, gibt dieses jedoch auch prompt wieder aus der Hand. Der Fehler bringt ihn aber keineswegs aus der Ruhe und nach weiteren Pars schnappt er sich noch vor dem Turn auf der 9 das zweite Erfolgserlebnis. Richtig gut lassen sich die Backnine jedoch nicht an, denn schon am Par 3 der 11 steht sein Score wieder bei Level Par. Ein richtig starkes Finish lässt den 55-jährigen dann aber sehenswert nach vorne marschieren, denn mit Birdie-Birdie-Eagle geht sich am Ende sogar eine 67 (-4) aus, womit er es sich als 4. im Spitzenfeld gemütlich macht.

Wie schon am Donnerstag, tritt sich „Maudi“ auch am Freitag wieder am Par 3 der 11 ein Bogey ein, schnappt sich jedoch erneut am Par 5 der 15 auch ein Birdie. Erst danach enden die Parallelen zur Auftaktrunde, was ihn aber immerhin bei Level Par auf die Frontnine abbiegen lässt. Dort erwischt es ihn dann jedoch gleich auf der 1 und dem Par 5 der 3 mit weiteren Fehlern. Nur kurz kann er dann dank eines roten Eintrags auf der 4 etwas gegensteuern, ein spätes Par 3 Bogey auf der 8 lässt am Ende jedoch nur die 73 (+2) zu, womit er aber als 14. mit klar intakten Chancen auf ein Topergebnis in den Finaltag startet.

Die Finalrunde beginnt für Markus Brier dann mit einem frühen Birdie auf der 2 zwar richtig gut, allerdings kann er an das Erfolgerlebnis nicht anknüpfen und verliert mit Doppelbogey auf der 6 und weiteren Fehlern auf der 8 die Top 10 doch einigermaßen aus den Augen. Immerhin geht sich auf der 9 auch ein zweites Birdie aus. Dieses bringt ihn noch eimal so richtig ins Rollen, denn auf den letzten neun Löchern bündelt er noch einmal alle Kräfte, stopft zu gleich noch vier weiteren Birdies und bringt so die 68 (-3) ins Ziel, was ihm mit Rang 9 sein zweites Topergebnis der Saison ermöglicht.

Adilson da Silva (BRA) triumphiert nach einer 68er (-3) Schlussrunde und bei gesamt 15 unter Par.

Leaderboard Legends Open de France