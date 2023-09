In Reichweite

BIG GREEN EGG OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf hat nach einer 71 (-1) und einer 70 (-2) die Top 10 klar in Reichweite. Emma Spitz scheitert nach total verpatzter Auftaktrunde im Hilversumsche GC am Cut.

Von Irland geht die Reise weiter für Österreichs Golfdamen ins holländsiche Hilversum wo Emma Spitz und Christine Wolf Topergebnisse anpeilen. Beide hatten zuletzt überzeugt und sind aktuell immer für ein Spitzenresultat gut.

Zum Auftakt erst mit später Startzeit unterwegs, muss Christine Wolf bereits früh auf der 3 ein Bogey einstecken. Zwar stabilisiert sie ihr Spiel sofort wieder, dem Ausgleich läuft sie jedoch die gesamten Frontnine über vergeblich hinterher. Immerhin muss sie aber auch keine weiteren Fehler einstecken, hält sich so recht wacker im Mittelfeld und durchbricht schließlich auf der 15 den so hartnäckigen Birdiebann. Nachdem sich dann zum Abschluss auch am Par 5 der 18 noch ein roter Eintrag ausgeht, unterschreibt die Tirolerin sogar noch die 71 (-1), die sie ganz souverän als 33. auf Cutkurs bringt.

Aufgrund etwas hartnäckigen Nebels muss sich Chrissie am Samstag etwas in Geduld üben, ehe sie die 2. Rund in Angriff nehmen kann, findet sich dann aber rasch gut zurecht und zieht mit einem frühen Birdiedoppelschlag und fehlerlosen Backnine bis an die Top 10 heran. Erst auf der 6 bekommt die bislang makellose Runde einen kleinen Schönheitsfehler, den sie jedoch sofort wieder ausbessert und so schließlich mit der 70 (-2) zum Recording marschiert, womit sie sich als 19. in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen einreiht.

Verpatzter Auftakt

Emma Spitz erwischt mit Doppel- und Triplebogey, sowie darauffolgendem weiteren Fehler einen Start zum Vergessen und da sich vor dem Turn am Par 5 der 18 noch ein Fehler einschleicht, liegt sie bereits nach nur neun Löchern abgeschlagen im Feld zurück. Die Frontnine verlaufen dann zwar deutlich besser – neben zwei Bogeys notiert sie auch zwei Birdies und sogar ein Eagle – mehr als die 77 (+5) geht sich so am Freitag jedoch nicht aus, womit der Weg über die gezogene Linie am Samstag vom 100. Platz aus bereits richtig weit wird.

Trotz der Warterei aufgrund des Nebels zeigt sich Emma am Samstag von Beginn an von einer ganz anderen Seite, denn schon auf der 2 geht sich das erste Birdie aus und da sie kurz darauf auf der 4 ein weiteres nachlegt, dockt sie rasch bereits an der erwarteten Cutmarke an. Ausgerechnet das Par 5 der 7 brummt ihr dann aber auch ein Bogey auf und bremst den sehenswerten Anfangselan doch spürbar ab. Dieser kommt auch auf den hinteren neun Löchern nicht mehr zurück, denn nach zwei weiteren Fehlern muss sie sich sogar mit der 73 (+1) anfreunden, die sie klar am Cut scheitern lässt.

Leaderboard Big Green Egg Open