Wieder leer ausgegangen

IRISH OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz verpasst auch im K-Club wieder den Cut und geht damit zum bereits sechsten Mal in Folge auf der DP World Tour leer aus.

Lukas Nemecz konnte zum Auftakt die perfekten Verhältnisse nicht ausnützen, denn mit einigen Ungenauigkeiten vom Tee brachte er sich des Öfteren in die Bredouille und stand am Ende gar nur mit der 74 (+2) wieder beim Recording. Am Freitag muss er somit bereits gehörig aufs Gas steigen, denn langsam aber sicher benötigt der Steirer nach zuletzt fünf verpassten Cuts in Folge Zählbares im Race to Dubai.

Der Start kann sich auch durchaus sehen lassen, wenngleich er auf der 2 eher unverhofft zum Birdie kommt, denn nach wild verzogenem Drive erreicht er das Grün zwar nicht, chippt jedoch kurzerhand ein und bringt sich so rasch in die richtige Richtung. Nach starkem Drive am Par 5 der 4 bringt er die Attacke sehenswert am Grün unter und holt sich mit sicherem Zweiputt rasch das nächste Birdie ab.

Schon auf der 5 weicht die Zuversicht jedoch sofort wieder, denn aus dem Rough kann er nur vorlegen und da am Ende der 1,5 Meter Putt zum Bogey nicht ins Loch will, rutscht er mit einer Doublette sogar wieder auf Level Par zurück. Das bremst den Schwung auch sichtlich deutlich ein, denn auf den verbleibenden Löchern der Frontnine will der erneute Sprung unter Par nicht mehr gelingen.

Weitere Fehler

Nachdem er sich dann trotz starkem Drive und nur knapp zu kurzer Grünattacke am Par 5 der 10 sogar ein Bogey eintritt und auf der 11 mit einem Dreiputt gleich noch eines nachlegt, scheint der Cut wohl bereits einige Löcher vor Ende der Runde endgültig außer Reichweite zu sein. Nach einer kleinen Parserie, streikt dann am Par 5 der 16 einmal mehr der Putter und hängt ihm mit dem nächsten Dreiputt noch einen Schlagverlust um.

Am Par 5 Schlussloch geht sich dann zawr noch ein Birdie aus, mit der 74 (+2) verpasst er den Sprung ins Wochenende jedoch deutlich, was nun bereits sein sechster verpasster Cut in Folge ist und auch den Kampf um die Tourcard verständlicherweise weiter verschärft. Schon kommende Woche ergbibt sich für Lukas aber die nächste Chance, wenn mit den BMW PGA Championship im Wentworth Club das Flaggschiff-Event der Tour am Programm steht, wo auch Neo-Ryder Cupper Sepp Straka wieder zu Hölzern, Eisen und Putter greifen wird.

Jordan Smith (ENG) und Shubhankar Sharma (IND) teilen sich bei gesamt 13 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard Irish Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Irish Open.