Wackeliger Auftakt

SWISS SENIOR OPEN – 1. RUNDE: Markus Brier legt bein den Eidgenossen im GC Bad Ragaz mit einigen Ungenauigkeiten und der 73 (+3) einen ziemlich wackeligen Auftakt hin.

Markus Brier kommt in der heurigen Saison auf der Legends Tour bislang noch nicht richtig ins Laufen und nimmt nach vier gespielten Turnieren nur Position 28 im Ranking ein. Bei der Swiss Seniors Open im Schweizer Kurort Bad Ragaz genießt der Österreicher jedoch praktisch Heimvorteil, da er gemeinsam mit Lokalmatador André Bossert wieder die Zuschauer begeistern will.

Nach etwas verzogenem Drive kann sich „Maudi“ gleich an der 1 nicht mehr zum Par scramblen, womit er einen etwas wackeligen Start ins Turnier hinlegt. Immerhin locht er bereits auf der 3 den ersten Birdieputt und drückt sein Score nach einem Vollbrett vom Tee und gelungener Grünattacke schon am Par 5 danach in den roten Bereich, den er mit einem Dreiputt aus 18 Metern aber auf der 5 wieder verspielt.

Nach drei soliden Pars danach erwischt es den einzigen Österreicher im Feld kurz vor dem Turn am Par 3 der 9 dann mit einem weiteren Fehler, was ihn nur bei +1 auf die Backnine abbiegen lässt. Auf der 10 hat er dann richtig Glück, dass ein verzogener Drive von einem Baum noch aufs Fairway zurückspringt, was schließlich ein recht stressfreies Par ermöglicht. Am Par 5 der 12 wird der Puls dann jedoch deutlich schneller, denn nach etlichen Problemen geht sich am Ende sogar nur das Doppelbogey aus.

Auch danach hat Markus richtig zu kämpfen und kann nach einem weggehookten Drive auf der 15 ein weiteres Bogey nicht verhindern, womit er immer weiter zurückrutscht. Immerhin legt er sich danach am Par 5 der 16 mit zwei satten Hieben sogar die Eaglechance auf. Aus sechs Metern fällt der Putt zwar nicht, das Birdie ist jedoch nur noch Formsache. Mehr will sich zum Auftakt aber nicht mehr ausgehen, weshalb er sich am Ende mit der 73 (+3) und Rang 50 anfreunden muss.

Thomas Gögele (GER) trumpft am Freitag richtig auf und setzt mit der 62 (-8) die frühe Bestmarke.

Leaderboard Swiss Senior Open