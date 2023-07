Verpatzte Generalprobe

ITALIAN CHALLENGE – 2. RUNDE: Timon Baltl und Niklas Regner scheitern im Golf Nazionale am Cut und verpatzen damit die Generalprobe für die anstehenden EURAM Bank Open im GC Adamstal.

Niklas Regner und Timon Baltl nehmen beim italienischen Challenger einen neuen Anlauf in Europas Nachwuchsliga zu punkten, was zuletzt nicht ganz nach Wunsch für das Steirer-Duo klappte. Das 350.000 Euro-Event im PGA Nazionale nördlich von Rom ist zugleich die Generalprobe vor dem Heimspiel in Adamstal kommende Woche.

Timon Baltl legt am Nachmittag einen recht heißen Start hin und liegt nach fünf gespielten Löchern bereits bei 3 unter Par. Danach geht der gewinnbringende Schwung jedoch gänzlich flöten und nach einem Bogey am Par 3 der 17 und zwei darauffolgenden Schlagverlusten auf den Par 5 Löchern der 18 und 1 steht er sogar rasch wieder am Ausgangspunkt. Auch danach will sich kein gewinnbringender Rhythmus mehr einstellen und da er sich auf der 5 noch einen weiteren Fehler eintritt, marschiert er sogar nur mit der 73 (+1) wieder zum Recording und startet so nur mit Rückstand auf die gezogene Linie in den Freitag.

Wie schon am Vortag beginnt auch der Freitag für Timon mit zwei recht schnellen Birdies durchaus ansprechend. Zum Leidwesen des 28-jährigen setzen sich die Parallelen jedoch auch danach weiter fort, denn die Fehlerquote nimmt in Folge zu, was ihn mit Fortdauer wieder auf Level Par zurückfallen lässt. Nachdem es sich dann auf der 15 noch dazu ein Doppelbogey breit macht und er nur noch vom Par 5 Schlussloch ein Birdie mitnimmt, steht er erneut nur mit der 73 (+1) wieder im Clubhaus und hat damit keine Chance mehr das Wochenende noch zu erreichen.

Noch deutlicher vorbei

Nach recht solidem Beginn tritt sich Niklas Regner ausgerechnet am Par 5 der 14 das erste Bogey ein, bessert dieses aber immerhin noch vor dem Turn auf der nächsten langen Bahn wieder aus. Auch nach dem Turn fallen die Entscheidungen der Auftaktrunde vorerst auf den Par 5 Löchern, denn auf der 1 brummt er sich sogar ein Doppelbogey auf und rutscht damit ertmals richtig unangenehm ab. Reagieren kann er auf den verbleibenden Bahnen darauf nicht mehr und startet am Ende so nur mit der 74 (+2) ins Turnier.

Am Freitag Nachmittag macht er auf den Frontnine mit neun Pars in Folge zwar absolut nichts verkehrt, kommt so jedoch auch der Cutmarke klarerweise nicht näher und muss auf den zweiten Neun nun den Turbo zünden, soll das Wochenende noch mit ihm über die Bühne gehen. Erst am Par 5 der 14 kommt dann erstmals Farbe aufs Tableau, wie schon am Donnerstag jedoch die falsche und am Ende verpasst er nach noch einem weiteren Par 5 Bogey auf der 18 mit der birdielosen 74 (+2) nicht nur klar den Sprung in die Preisgeldränge und somit verpatzt auch die Generalprobe fürs anstehende Heimspiel in Adamstal.

Lokalmatador Matteo Manassero startet nach Runden von 66 (-6) und 65 (-7) Schlägen als Leader in den Samstag.

Leaderboard Italian Challenge