Leaderboard umgepflügt

JOHN DEERE CLASSIC – 2. RUNDE: Sepp Straka pflügt mit der 63 (-8) und seiner bislang tiefsten Runde der PGA Tour Karriere durchs Leaderboard und pendelt sich erst in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen wieder ein. Matthias Schwab benötigt am Nachmittag eine tiefrote Runde um noch ins Wochenende cutten zu können.

Sepp Straka und Matthias Schwab verpatzten den Auftakt im TPC Deere Run ziemlich, denn mit Runden von 73 (+2) bzw. 75 (+4) Schlägen reihten sich beide nur jenseits der Top 100 ein und benötigen am Freitag nun bereits knallrote Runden um zumindest noch das Minimalziel Cut zu erreichen. Sepp Straka hat zumindest noch den kleinen Vorteil einer frühen Startzeit, während Schwab erst am Nachmittag die benötigte Aufholjagd starten kann.

Diesen spielt er auch gleich am Par 5 der 10 sofort gekonnt aus, denn ein starkes Wedge eröffnet ihm aus drei Metern die Chance zum anfänglichen Birdie, die er sich nicht vom Putter nehmen lässt. Mit grundsolidem Spiel von Tee bis Grün kommt er danach nicht in die Verlegenheit Schläge abzugeben und belohnt sich für den souveränen bisherigen Auftritt schließlich auf der 13, wo er aus einer starken Annäherung aus zwei Metern ein weiteres Mal Kapital schlagen kann.

Birdies über Birdies

Das scheint auch den Putter so richtig heiß zu machen, wie ein sehenswertes weiteres Birdie aus 5,5 Metern auf der 15 unterstreicht. Nur zwei Löcher später fällt am Par 5 sogar aus 6,5 Metern der Putt, was Österreichs Nummer 1 noch vor dem Turn auf Cutkurs bringt. Nachdem dann auch noch auf der 18 aus knapp zwei Metern der Birdieversuch gelingt, spielt er sich sogar bereits bis ins solide Mittelfeld nach vor. Genug hat er damit jedoch sichtlich noch nicht, denn schon auf der 1 fällt auch aus gut acht Metern der Putt und da er auch vom darauffolgenden Par 5 das Birdie mitnimmt, ist er mittlerweile sogar bereits an den Top 10 dran.

Nur kurz legt er am Par 3 danach eine kleine schöpferische Pause ein, ehe er schon auf der 4 den nächsten Superputt aus sechs Metern vom Vorgrün im Loch unterbringt. Perfekt misst er dann auf der 6 die Annäherung an und aus einem guten halben Meter drückt er sein Tagesergebnis bereits auf sensationelle 9 unter Par. Ausgerechnet am Schlussloch tritt er sich aus 18 Metern dann mit einem Dreiputt doch noch ein Bogey ein, doch auch die 63 (-8) reicht nicht nur für einen sensationellen Sprung im Klassement, sondern auch für einen neuen persönlichen PGA Tour Rekord der tiefsten Runde, denn bislang war dies eine 65.

Tiefrote Runde benötigt

Matthias Schwab benötigt am Nachmittag eine tiefrote Runde um nach der 75 (+4) vom Donnerstag noch ins Wochenende cutten zu können.

Leaderboard John Deere Classic

