MADE IN HIMMERLAND – 2. RUNDE: Max Steinlechner setzt mit einer fehlerlosen 65 (-5) zwar einen sehenswerten Konter auf den verpatzten Auftakt, verpasst jedoch wie Lukas Nemecz nach der 73 (+3) in Himmerland den Sprung ins Wochenende.

Max Steinlechner kam bei seinem DP World Tour Debüt mit einer 78 (+8) gehörig unter die Räder und benötigt eine ultratiefe Runde um den Cut noch irgendwie stemmen zu können. Der Start lässt sich mit Pars dann sehr souverän an und nach starker Attacke holt er sich auf der kurzen 14 verdient das erste Birdie ab. Ohne groben Wackler zeigt er auch danach durchwegs sehenswertes Golf und drückt sein Tagesergebnis auf der 2 schließlich aus knapp vier Metern auf 2 unter Par.

Das Erfolgserlenis scheint zusätzlich die Eisen noch etwas nachzuschärfen, denn nach einem perfekten Approach lässt er sich auf der 4 nur einen halben Meter zum nächsten Birdie übrig. Am Par 3 der 6 locht er dann fast sogar den Teeshot, aus nur wenigen Zentimetern ist Birdie Nummer 4 am Ende nur noch Formsache. Mit dem Wissen, dass noch weitere Schlaggewinne gelingen müssen, stopft er danach auf der 7 auch aus drei Metern und hat so die Cutmarke tatsächlich noch einmal in Reichweite.

Nachdem auf den beiden letzten Löchern jedoch „nur“ noch Pars gelingen, fehlen am Ende trotz des fehlerlosen Auftritts am Freitag zwei Schläge um auch am Wochenende noch mit von der Partie sein zu können. Die makellose 65 (-5) sollte das Selbstvertrauen des Youngsters jedoch für die anstehenden Aufgaben durchaus stärken.

Nur die 73

Lukas Nemecz hatte bei schwierigen Verhältnissen in HimmerLand zum Auftakt zwar etwas zu kämpfen, erarbeitete sich aber mit der 71 (+1) eine durchwegs ansprechende Ausgangslage für den zweiten Spieltag, wo er nun sogar den kleinen Bonus einer früheren Startzeit hat. Mit grundsoliden Pars findet sich der Steirer auch sofort durchwegs gut zurecht und holt sich schließlich auf der 4 von knapp außerhalb des Grüns sogar ein unverhofftes erstes Birdie ab.

Wie schon am ersten Spieltag wird die 7 dann aber zu einem Stolperstein, denn nach eingebunkertem Abschlag kann er sich nicht mehr zum Par scramblen und muss somit auch das erste Bogey einstecken. Richtig wild erwischt es ihn jedoch danach auf der 8, da er sich aus dem Rough noch dazu neben dem Grün einbunkert und am Ende sogar ein Doppelbogey auf der Scorecard picken hat.

Die Probleme reißen auch nach dem Turn nicht ab, da ihm ein weiterer Ausflug in den Sand am Par 3 der 10 den nächsten Schlag kostet, womit er mittlerweile doch deutlich hinter die gezogene Linie zurückrutscht. Obwohl auch die Attacke am kurzen Par 4 der 14 versandet, geht sich nach gefühlvollem Bunkerschlag das zweite Birdie aus, womit er sich wieder an die Wochenendmarke herantastet.

Mit dem Wissen, dass zumindest noch ein Birdie auf die Scorecard wandern muss, nimmt er am Schlussloch dann etwas zu viel Risiko und versenkt den Abschlag neben dem Fairway im H2O, was schließlich sogar noch in einem Bogey und der 73 (+3) gipfelt, womit sich der Cut in Dänemark recht deutlich nicht ausgeht.

Schon kommende Woche wird er aber wieder im Einsatz sein, da bei der Genesis Scottish Open derzeit für ihn jedoch nur ein Platz auf der Wartebank frei ist, wird er wohl die Reise nach Übersee zur Barbasol Championship antreten, wo er bereits fix im Feld wäre.

