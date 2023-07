Bogeys aufgeladen

JOHN DEERE CLASSIC – 1. RUNDE: Weder Sepp Straka noch Matthias Schwab finden zum Auftakt für den TPC Deere Run ein brauchbares Rezept und liegen nach der 73 bzw. 75 bereits weit im Klassement zurück.

Bei John Deere im US Farmland von Illinois wollen Sepp Straka und Matthias Schwab das Feld ertragreich beackern. Für Straka ist es zugleich der letzte Einsatz vor der Open, da er gerne vor Majors in der Woche zuvor pausiert. Im TPC Deere Run ist Straka zum dritten Mal dabei und konnte erst einmal, vor vier Jahren, mit einem 26. Platz punkten. Gleich zu Beginn hat der den Putter noh perfekt auf Temperatur und holt sich schon auf der 1 aus fünf Metern das anfängliche Birdie ab.

Nachdem sich am ersten Par 5 danach jedoch kein weitereres Erfolgserlebnis ausgeht und er am Par 3 danach den Ball von knapp außerhalb des Grüns nicht mit zwei Versuchen im Loch unterbringt, steht sein Score auch recht rasch wieder auf Anfang. Das lässt auch den Putter einigermaßen auskühlen, denn durchaus machbare Birdiemöglichkeiten kann er danach nicht verwerten und rutscht nach verzogener Annäherung auf der 6 schließlich sogar erstmals in den Plusbereich ab.

Nachdem er sich auf der 9 von Bunker zu Bunker spielt und der Parputt am Ende nicht fallen will, wird es kurz vor dem Turn sogar noch unangenehmer. Auch auf den Backnine läuft nicht vieles zusammen, denn zunächst verpasst er am Par 5 der 10 das erhoffte Birdie und muss nach einem Dreiputt aus sieben Metern sogar am kurzen Par 4 der 14 einen weiteren Schlag abgeben. Am Par 5 der 17 geht sich dann zwar noch ein zweites Birdie aus, mehr als die 73 (+2), die lediglich für Rang 133 reicht, geht sich so aber nicht aus.

Noch deutlicher zurück

Matthias Schwab erreichte zuletzt in Detroit zumindest das Wochenende und fühlt sich somit im Formanstieg. Der Platz taugt dem Steirer sichtlich, wie ein 16. Platz im Vorjahr unterstreicht. Zwar bleibt ihm am Par 5 der 10 das anfängliche Birdie noch verwehrt, das Par gelingt aber komplett stressfrei. Auf der 11 nähert er sich dann sogar bis auf einen Meter dem ersten Birdie an, der Putter verweigert jedoch die Mitarbeit und lässt ihn nur das Par unterschreiben.

Das rächt sich auch sofort bitter, denn nach eingebunkertem Teeshot am Par 3 danach kann er sich nicht mehr zum Par scramblen. Ein Loch später kratzt er nach versandetem Drive vom Vorgrün aus noch das Par, ein Dreiputt auf der 15 gipfelt schließlich aber im zweiten Schlagverlust. Auch danach läuft er vergeblich einem ersten Erfolgserlebnis hinterher und tritt schließlich ausgerechnet am Par 5 der 2 einen mehr als vermeidbaren weiteren Fehler ein, womit eine verpatzte Auftaktrunde immer konkretere Formen annimmt.

Die Probleme reißen auch danach weiterhin nicht ab und nach verzogenem Drive und verfehltem Grün liegt er nach der 5 sogar bereits bei 4 über Par und damit abgeschlagen im Feld zurück. Erst auf der 8 bricht mit einem Chip-in der so hartnäckige Birdieputt, allerdings schlittert er aus dem Grünbunker zum Abschluss noch in ein fünftes Bogey und unterschreibt so am Ende nur die 75 (+4), womit der Weg ins Wochenende vom 144. Platz aus einmal mehr bereits richtig weit ist. Jonas Blixt (SWE) diktiert nach einer 62 (-9) das Geschehen.

