Ansprechende Ausgangslage

SAFEWAY OPEN – 1. RUNDE: Sepp Straka notiert zum Auftakt im Silverado GC eine 69 und schafft sich damit erstmals in der neuen Saison eine ansprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

Unerwartet holprig mit zwei verpassten Cuts startete Sepp Straka in seine zweite Saison auf der PGA Tour. Beim dritten Event im kalifornischen Napa hofft der Wiener endlich mit fetten FedEx Cup-Punkten in der neuen Wertung anzuschreiben.

Im Silverado Resort legte Sepp im Vorjahr einen Traumstart hin und schnappte sich mit fehlerloser 63 gleich nach seinen ersten 18 Löchern in der ersten Golfliga die alleinige Führung. Eine schwache dritte Runde ließ am Ende aber nur Platz 46 zu. Auch beim dritten Turnier der neuen Saison ist das Teilnehmerfeld beim 6,6 Millionen Turnier eher überschaubar, mit Mickelson, Thomas, DeChambeau (alle USA), Molinari (ITA) und Scott (AUS) als den noch prominentesten Namen.

Zäh reingefunden

Wie schon bei den Turnieren zuvor hat Sepp erneut in Kalifornien Probleme mit den Grüns, denn schon das Par 3 der 2 kostet nach einem Dreiputt den ersten Schlag. Trotz eines wild verzogenen Abschlags geht sich dank eines gelochten Viermeterputts auf der 5 – dem ersten Par 5 – ein Birdie aus, womit er sein Score wieder auf Level Par zurückdrehen kann.

Ein viel zu kurzes Wedge aus dem 2nd Cut brummt Sepp denn aber sofort auf der 6 wieder ein Bogey auf, womit er erneut in den Plusbereich zurückrasselt. Etliche Löcher lang spult er dann Pars ab und lässt auf der 9 sogar eine gute Ausgleichsmöglichkeit verstreichen. Erst auf der 11 zündet er dann einen richtig starken Teeshot und darf am Par 3 fast das Hole in One bejubeln. Der Putt aus einem halben Meter lässt ihn aber immerhin sein Score auf Even Par zurückstellen.

Auf den Geschmack gekommen

Langsam aber sicher erwärmt sich auf den Backnine nun auch das Gerät fürs Kurzgemähte, denn aus gut sieben Metern sieht er auf der 14 den Putt ins Loch fallen und drückt die Runde so erstmals in den roten Bereich. Das heizt den Birdiemotor des Longhitters nun endgültig an, denn am darauffolgenden Par 3 knallt er den Teeshot auf gut zwei Meter zur Fahne und verwertet trocken die sich bietende Möglichkeit zum Birdiedoppelpack.

Doch selbst damit hat der gebürtige Wiener noch nicht genug, denn am Par 5 der 16 verzieht er zwar den Drive, legt sein Wedge aber stark zur Fahne und sackt so das dritte Birdie in Folge ein. Zwar geht sich am abschließenden Par 5 dann nicht noch ein weiteres Birdie aus, doch auch mit der 69 (-3) kann er sich durchaus zufrieden zeigen, schafft er sich doch zum ersten Mal in der neuen Saison nach der Auftaktrunde als in etwa 20. eine ansprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

