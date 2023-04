Bewerbung beim Captain

RBC HERITAGE – VORSCHAU: Viel Zeit zur Analyse des verpatzten Masters-Weekend blieb Sepp Straka nicht, denn bereits in dieser Woche geht es für Österreichs Nummer 1 im Schatten des Leuchtturms in Harbour Town weiter, wo er vergangenes Jahr sogar hervorragender 3. wurde. Im Flight mit Luke Donald (ENG) könnte er an den ersten beiden Spieltage direkt beim Captain eine Ryder Cup Bewerbung für Rom abgeben. Auch Matthias Schwab greift in Hilton Head Island beim 20 Millionen Event wieder zu Hölzern, Eisen und Putter.

Sepp Straka verlängerte zwar beim Masters die heimische makellose Cutserie souverän, fand am von Wind und Regen geplagten Wochenende in Augusta aber kein Rezept mehr und rutschte am Ende sogar bis auf Rang 46 zurück. Vor allem zu ungenaue Eisen machten ihm das Leben immer wieder schwer, weshalb er auf den letzten beiden Runden fast ausschließlich um Pars kämpfte und so die dringend benötigten Birdies nicht mehr auf der Scorecard verewigen konnte.

Genau auf die Eisen wird es auch in Harbour Town ankommen, denn der enge Shotmaking Course verzeiht nicht wirklich viele Fehler. Dass er das Terrain aber durchwegs gut im Griff hat zeigte er vergangenes Jahr, als er ganz starker 3. wurde und am Ende sogar nur hauchdünn das Stechen verpasste. Genau diese Gedanken gilt es nun wieder hervorzurufen um das verpatzten Masters-Weekend rasch aus dem Kopf zu bekommen. Die Konkurrenz wird jedoch in South Carolina wieder enorm sein, denn das Turnier zählt zu den erlesenen “Elevated Events” und ist mit 20 Millionen Dollar dementsprechend hoch dotiert.

Frisch ausgeruht

Auch Matthias Schwab steht in einer der schönsten Ecken der Carolinas wieder am Abschlag und hofft während der Masters Pause an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben. Immer wieder machte dem Steirer heuer die Konstanz einen Strich durch die Rechnung, denn durchwegs starke Runden wechselten sich zu oft mit durchwachsenen Auftritten ab. Immerhin fand er in letzter Zeit immer besser zu seinem Spiel, was in der Dominikanischen Republik schlussendlich auch das erste Top 10 Ergebnis zur Folge hatte.

Wie sein Landsmann kennt auch der Steirer den Kurs bereits und stemmte vergangenes Jahr ebenfalls den Cut, wurde schließlich jedoch nur 59. Mit dem Wissen welche Ecken man in Harbour Town besser meidet und welche Stellen in den Grüns man anspielen sollte, soll es heuer deutlich weiter nach vorne gehen. Mit einer starken Woche könnte er auch im FedEx Cup einen gehörigen Sprung hinlegen und so die Nerven in Sachen Tourcard für kommende Saison bereits einigermaßen beruhigen.

Wie schon in der letzten Woche in Georgia dürfte sich das Wetter auch in South Carolina wieder einigermaßen abwechslungsreich präsentieren, denn immer wieder sollen sich Regen und Sonnenschein abwechseln. Immerhin dürften mit Werten zwischen 23 und 26 Grad Celsius beste Golftemperaturen auf die Spieler warten. Los geht es für Matthias Schwab bereits um 13:22 MEZ auf der 10. Sepp Straka kann ab 18:44 MEZ ebenfalls von der 10 weg ein Bewerbungsschreiben für den Ryder Cup direkt beim Captain abgeben, denn die ersten beiden Runden wird er neben Matt Wallace (ENG) auch mit Luke Donald bestreiten. Titelverteidiger ist Fanliebling Jordan Spieth (USA).

