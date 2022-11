Ins Weekend gesegelt

RSM CLASSIC – 2. RUNDE: Matthias Schwab kommt am Freitag mit dem Seaside Course des Sea Island Resorts deutlich besser zurecht als mit dem Plantation Course zum Auftakt und setzt mit einer 66 (-4) die Segel in Richtung Wochenende. Sepp Straka verpasst auch in Georgia den Cut.

Sepp Straka und Matthias Schwab konnten dem ersten Spieltag auf Sea Island nicht ihren Stempel aufdrücken und müssen am Freitag etwas zulegen um sicher ins Wochenende einziehen zu können. Sepp bekommt es am zweiten Spieltag mit dem Plantation Course (Par 72) zu tun, Matthias Schwab muss am Seaside Course (Par 70) ran, der auch am Wochenende Schauplatz des Geschehens sein wird.

Gleich der Start geht beim Steirer aber einigermaßen daneben, denn nach verzogenem Drive muss er sogar droppen und da er sich danach noch dazu vor dem Grün einbunkert, ist das anfängliche Bogey nicht mehr abzuwenden. Nur kurzzeitig kann er danach sein Spiel stabilisieren, ehe er auf der 14 einen weiteren Abschlag verzieht und sich in Folge nicht mehr zum Par scramblen kann.

Am darauffolgenden Par 5 legt er die Grünattacke dann aber sehenswert aufs Kurzgemähte und hat danach sogar etwas Pech, dass der Eagleputt aus zehn Metern knapp nicht fällt. Immerhin kann er mit dem Birdie aber erstmals etwas gegensteuern. Nach starkem Teeshot kann er am Par 3 der 17 aus drei und danach auf der 18 sogar aus sieben Metern die Birdieputts stopfen und drückt sein Score so sogar noch vor dem Turn in den Minusbereich.

Fast schnürt er sogar den Hattrick, der Putt aus vier Metern will auf der 1 jedoch nicht fallen. Ein Loch später macht er die Sache dann besser und bringt sich aus gleicher Distanz endgültig auf Wochenendkurs. Richtig im Laufen lässt er auf den Bahnen danach rein gar nichts anbrennen und legt schließlich auf der 14 die Annäherung sogar bis auf wenige Zentimeter zur Fahne, womit er sich nicht nur sein bereits fünftes Birdie krallt, sondern sich so mittlerweile auch Luft zur gezogenen Linie verschafft.

Den Fuß lässt er auch weiterhin am Gaspedal und drückt sein Tagesergebnis mit gefühlvollem Putt aus knapp sieben Metern auf der 8 sogar auf bereits 4 unter Par. Trotz leicht verzogenem Abschlag geht sich zum Abschluss auf der 9 ein souveränes Par aus, was ihn am Ende mit der 66 (-4) angesichts der deutlich besseren Scores gerade noch als 60. über die Ziellinie marschieren lässt.

Dritten Cut in Folge verpasst

Ohne jegliche Schwierigkeiten nimmt Sepp Straka zunächst auf den ersten beiden Löchern Pars mit, kann sich nach eingebunkertem Abschlag am Par 3 der 3 jedoch nicht mehr zur 3 scramblen und rutscht so hinter die erwartete Cutmarke zurück. Nach verzogenem Drive geht sich danach am Par 5 das erhoffte Birdie nicht aus und da auf der 5 mit der Annäherung erneut Sand ins Spiel kommt und er auch auf der 6 das Up & Down zum Par nicht schafft, rutscht er sogar auf 3 über Par zurück, womit die Cutlinie doch in sehr unangenehme Ferne rückt.

Erst nach dem Turn auf der 1 kann er dank sehenswerter Annäherung endlich das so lange gesuchte erste Birdie notieren, rutscht mit einem Dreiputt danach aber prompt wieder auf 3 über Par zurück. Wieder knallt er aber auf der 12 ein starkes Eisen aufs Grün und nimmt so auch sofort das zweite Erfolgserlebnis mit. Nachlegen kann er aber nicht mehr und nach einem abschließenden Bogey auf der 18 muss er sich sogar mit der 75 (+3) zufrieden geben, womit er als 125. zum dritten Mal in Folge den Cut verpasst. Gleich drei Spieler teilen sich bei gesamt 12 unter Par die Führung

Leaderboard RSM Classic

