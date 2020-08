More of the same

ST. JUDE INVITATIONAL – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger kommt auch am Moving Day im TPC Southwind nicht auf Touren, muss beim WGC-Event in Memphis sogar mit der 75 leben und steckt damit am hinteren Ende des Klassements regelrecht fest.

Bernd Wiesberger hat sich den Abstecher nach Memphis mit Sicherheit ganz anders vorgestellt, denn ungewohnte Fehler brummten dem Oberwarter schon auf den ersten Runden viele Schlagverluste auf. Nach Runden von 71 (+1) und 73 (+3) Schlägen rangiert er vor dem Weekend nur im hinteren Drittel und will am Samstag eigentlich den Turnaround einleiten. Allein das Vorhaben wird schon früh heftig eingebremst und zunichte gemacht.

Gleich auf der 10 verfehlt er rechts das Fairway, erreicht aber immerhin das Grün und darf zwei Putts später das anfängliche Par notieren. Schon am Par 3 danach erwischt es ihn aber erstmals, denn nachdem der Teeshot gerade noch das Wasser passiert, muss er am Inselgrün sogar noch chippen und kann sich am Ende nicht mehr zum Par scrambeln.

Bogey auf Bogey

Auch auf der 12 hat er eigentlich noch Glück, dass der Abschlag nicht baden geht, nach verzogener Annäherung geht sich aber auch hier das Up & Down nicht aus, was erneut einen zähen Start perfekt macht und Bernd mittlerweile hinten regelrecht einzementiert. Erstmals kann er sich auf der 13 eine gute Birdiechance auflegen, fast sinnbildlich spielt der Putter aus gut zwei Metern aber nicht mit.

Nur kurzzeitig stabilisiert sich sein Spiel, ehe er auf der 15 nach leicht überschlagenem Grün mit dem nächsten Schlagverlust leben muss. Vom Tee weg hat er dann auch am einzigen Par 5 der hinteren Neun massive Probleme und kann so den Bogeydoppelpack nicht verhindern. Die Reise ins Jammertal geht auch danach munter weiter, denn ein weiterer weggepullter Drive bedeutet den Bogeyhattrick.

Zum ersten Mal erwärmt sich zu Beginn der Frontnine dann der Putter, denn aus vier Metern kann er ein unverhofftes Birdie auf der Scorecard verzeichnen. Anknüpfen kann er an das erste Erfolgserlebnis aber nicht, denn einmal mehr verzieht er einen Drive am zweiten und letzten Par 5 der Runde nach links und muss damit am Ende mit dem Par zufrieden sein.

Auf der 5 verfehlt die Annäherung zwar ihr Ziel, Bernd kann von außerhalb des Grüns dennoch sein zweites Birdie mitnehmen und sorgt so für ein mehr als seltenes Highlight an diesem Samstag. Mit der 17 wird ihm das letzte Par 3 dann aber nach eingebunkertem Teeshot und anschließendem kleinen Flyer aus dem Sand zum Verhängnis und er muss so sogar ein ganz bitteres Doppelbogey schlucken.

Die 9 gelingt dann zum Abschluss zwar noch souverän, mit der 75 (+5) kann er sich aber klarerweise in keinster Weise auch nur irgendwie zufrieden zeigen. Auch die Tendenz wirkt alles andere als angenehm, denn startete er am Donnerstag noch mit einer 71 (+1), wobei ihm erst späte Fehler eine rote Auftaktrunde verbauten, benötigte er am Freitag bereits 73 (+3) Schläge. Die 75 (+5) am Samstag toppt dies nun sogar noch, was Bernd vor den letzten 18 Löchern nur Rang 75 ermöglicht.

Visier einstellen

Damit sind die lukrativen Ränge für Bernd Wiesberger bereits vor der Finalrunde nun nur noch theoretischer Natur und der Burgenländer wird so auch weiterhin auf sein allererstes Top 10 Ergebnis auf amerikanischem Boden warten müssen. Vorrangig heißt es jetzt am Sonntag das Visier deutlich zu schärfen, denn schon kommende Woche warten in San Francisco die PGA Championship.

Will Bernd beim Major eine tragende Rolle einnehmen, wird von Tee bis Grün eine enorme Steigerung notwendig sein, denn mit einer ähnlichen Performance wie in Memphis, wird das erste Major des Jahres für den Burgenländer wohl bereits am Freitag wieder zu Ende sein.

Brendon Todd (USA) verteidigt am Samstag seinen Platz an der Sonne. Der 35-jährige nimmt bei seinem dritten Auftritt fünf Birdies bei vier Bogeys mit und unterschreibt so am Ende die 69 (-1), die ihn mit einem Schlag Vorsprung auf Byeong Hun An (KOR) und mit zwei Schlägen Vorsprung auf Landsmann Rickie Fowler (USA) in den Schlusstag starten lässt.

