Nicht ganz mitgehalten

THE AMERICAN EXPRESS – 3. RUNDE: Matthias Schwab cuttet nach einer fehlerlosen 68 (-4) am Nicklaus Tournament Course zwar sicher in den Finaltag, kommt beim allgemeinen Birdiewettlauf jedoch nicht ganz mit und büßt selbst mit 4 unter Par am Samstag drei Ränge ein.

Matthias Schwab konnte im La Quinta CC am Freitag mit einer 71 (-1) nicht mehr an die starke Auftaktrunde der 66 (-6) am Stadium Course anknüpfen und wurde bei den durchwegs tiefen Scores sogar bis auf Rang 46 zurückgereicht. Am Samstag wartet nun noch der Nicklaus Tournament Course auf den Rohrmooser, wo er wohl wieder das Gefühl vom Donnerstag finden muss um sich vor dem Finaltag in gute Position für ein Topergebnis bringen zu können.

Gleich auf der 10, seiner ersten Bahn, klinkt sich der Rohrmooser in den allgemeinen Birdiereigen ein, denn nach starker Annäherung stopft er den fälligen Putt zum ersten roten Eintrag und drückt die Runde so sofort in den Minusbereich. Nachdem er auch das darauffolgende Par 5 ausnützt, kann er auf einen Start nach Maß in die 3. Runde zurückblicken. Danach allerdings schläft sein Spiel einigermaßen ein, womit er auch im Klassement wieder etwas zurückgereicht wird.

Am Par 3 der 17 kann er dann aus einem starken Teeshot aber wieder Kapital schlagen und arbeitet sich mit dem dritten Schlaggewinn vorerst wieder bis ins solide Mittelfeld nach vor. Mit Pars macht er danach zwar nichts verkehrt, angesichts der erneut ultratiefen Scores rutscht er jedoch Stück für Stück am Leaderboard bis zur erwarteten Cutmarke zurück.

Am Schlussloch geht sich dank eines gefühlvollen Putts dann zwar noch ein viertes Birdie aus, das ihn ohne Probleme sicher in den Finaltag cutten lässt, angesichts des Birdiewettschießens rundherum rutscht er mit der 68 (-4) aber sogar um drei Plätze zurück und startet “nur” als 49. in den Sonntag, was den Weg zu den richtig lukrativen Leaderboardregionen bereits zu einem recht langen Marsch macht. Immerhin wird die letzte Umrundung noch einmal am Stadium Course gespielt, wo der Steirer am Donnerstag seine bislang beste Leistung der gesamten Woche zeigte.

“Mein Spiel war heute wieder gut, denn bogeyfrei mit vier Birdies ist okay. Um ganz vorne mitspielen u können muss man auf der PGA Tour vier tage perfektes und fehlerloses Golf spielen. Die Leistungsdichte hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Junge hungrige Top-Talente stehen arrivierten Big Names mittlerweile um nichts mehr nach”, so Matthias nach dem geschafften Cut.

Jon Rahm (ESP) und Davis Thompson (USA) matchen sich bei gesamt 23 unter nach derzeitigem Stand der Dinge am Sonntag um den Titel, starten die beiden doch mit gleich vier Schlägen Vorsprung auf die ersten Verfolger in den Sonntag.

