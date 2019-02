Erst bunt, dann grau

PUERTO RICO OPEN – 2. RUNDE: Sepp Straka startet seine zweite Runde durchaus farbenfroh, verffällt dann im Coco Beach CC aber in einen wahren Partrott. Mit der 73 büßt er zwar einige Ränge ein, cuttet aber in durchaus vielversprechender Position ins Wochenende.

Am Nebenschauplatz der PGA Tour – in dieser Woche geht in Mexiko das WGC-Turnier über die Bühne – hatte Sepp Straka zum Auftakt mit einer 67 (-5) alles fest im Griff und musste lediglich Andres Romero (ARG) knapp den Vortritt lassen. Am Freitag hofft der Longhitter nun seine frühere Startzeit bestmöglich ausnützen zu können um sich vor dem Wochenende in gute Position zu bringen.

Der Start geht jedoch gründlich daneben, denn auf der 1 erreicht er zunächst erst mit dem dritten Schlag das Grün und benötigt danach noch satte drei Putts ehe der Ball endlich im Loch verschwindet. Mit dem anfänglichen Doppelbogey rutscht er rasch sogar aus den Top 10. Zwar verpasst Sepp den sofortigen Konter am Par 5 danach, stabilisiert aber zumindestens sein Spiel. Ab der 4 findet er dann auch den benötigten Rhyhtmus, denn mit einem Birdiedoppelpack stellt er sein Score in windeseile wieder auf Anfang.

Lange währt die Freude über den Ausgleich aber nicht, denn schon am Par 3 danach geht sich nach verfehltem Grün das Up & Down nicht aus, was ihn rasch wieder in den Plusbereich zurückwirft. Richtiggehend untypisch für Sepp geht es in Folge im Partrott dahin. Mit einem Par nach dem anderen macht er zwar nichts falsch und setzt sich auch wacker bei den lukrativen Rängen fest, auf den scoretechnischen Ausgleich wartet er aber vergeblich.

Schlussendlich unterschreibt Sepp die 73 (+1) und kann damit nicht an die bärenstarke Auftaktrunde anknüpfen. Bei schwierigen Verhältnissen büßt er jedoch mit der Runde knapp über Par auch nicht viele Ränge ein – nach den Vormittagsgruppen belegt er Rang 10 – und wahrt somit in Puerto Rico die Chance auf ein absolutes Topergebnis.

>> Leaderboard Puerto Rico Open