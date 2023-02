Unverändertes Bild

GENESIS INVITATIONAL – 3. RUNDE: Sepp Straka und Matthias Schwab treten am Moving Day im Riviera CC mit 70er (-1) Runden regelrecht auf der Stelle, womit sich klassementtechnisch vor den letzten 18 Löchern ein unverändertes Bild ergibt.

Sepp Straka bastelte am Freitag Nachmittag im Riviera CC eine recht bunte 71 (Par) zusammen und cuttete damit souverän im Mittelfeld ins Wochenende. Bei derzeit vier Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint an den kommenden Tagen durchaus noch einiges möglich zu sein. Matthias Schwab stemmte ebenfalls bei 1 über Par genau “on the number” den Cut und darf zur Belohnung nun am Samstag im Flight der Massen gemeinsam mit Tiger Woods (USA) und Christaan Bezuidenhout (RSA) den Moving Day bestreiten.

Sepp legt zwar am kurzen Par 4 der 10 den Abschlag stark nebens Grün, nach zu zögerlichem Chip geht sich das erhoffte anfängliche Birdie jedoch knapp nicht aus. Am Par 5 danach macht er seine Sache aber besser und holt sich mit Chip und Putt den ersten roten Eintrag ab. Mit über weite Strecken solidem Spiel und dem richtigen Touch rund um die Grüns macht er mit wichtigen Pars danach nichts verkehrt.

Erst auf der 15 hat er dann etwas Pech, dass der an sich gute Abschlag etwas zu weit ausrollt. Aus der Roughlage bunkert er sich in Folge vor dem Grün ein, von wo aus sich das Up & Down zum Par nicht mehr ausgeht. Auch am Par 3 danach bekommt er wieder Sand ins Getriebe, chippt nach zu kurzem Bunkerschlag aber aus dem Rough ein und kratzt so noch ein weiteres Par auf die Scorecard.

Am Par 5 der 1 verpasst er zwar noch das erhoffte Birdie, nach lasergenauem Eisen lässt er dafür auf der 3 dem Putter nur noch einen Meter zum zweiten Schlaggewinn übrig, was dieser mit Bravour erledigt. Anknüpfen kann er daran auf den verbleibenden Bahnen jedoch nicht mehr, muss allerdings auch keinen weiteren Fehler mehr einstecken und hält so mit der 70 (-1) und als etwa 33. seine Position im Mittelfeld des Klassements.

An der Seite des Tigers

Gleich an der kurzen 10 beweist Matthias Schwab mit einem starken Chip viel Gefühl und holt sich schließlich aus einem guten Meter prompt das anfängliche Birdie ab. Fast schnürt er sogar den Doppelpack, dem 2,5 Meter Putt am Par 5 fehlen jedoch die entscheiden Zentimeter. Auf der 12 hat er dann nach einem verzogenen Drive noch Glück, das der Ball gut spielbar zurückprallt, aus der Collection Area bringt er den Ball jedoch nicht nah genug zur Fahne und kann das erste Bogey im Anschluss nicht mehr verhindern.

Den kleinen Rückschlag steckt er zwar gut weg, Konter kann er auf den darauffolgenden Löchern jedoch noch keinen setzen. Erst nach dem Turn tritt er dann wieder aufs Gas, denn trotz verzogenem Drives gelingt die Grünattacke auf den Punkt, allein der Putter spielt beim 2,5 Meter Versuch zum Eagle nicht ganz mit, das zweite Birdie ist aber nur noch Formsache. Mit einigen Ungenauigkeiten im langen Spiel bringt er sich danach immer wieder in die Bredouille, schafft es dank starker Chips und gefühlvoller Putts aber den erneuten Ausgleich abzuwehren.

Am Ende notiert der Rohrmooser wie schon zum Auftakt eine 70 (-1), womit er zwar nur minimal Ränge gutmachen kann, jedoch aufgrund des nach wie vor sehr dichtgedrängten Leaderboards mit einer starken Finalrunde durchaus noch gute Chancen hat vom 55. Platz aus deutlich weiter nach oben zu klettern. Tiger Woods knüpft ebenfalls an die starke Auftaktrunde an, notiert neben drei Birdies und einem Eagle lediglich ein Bogey auf der 7 und stürmt mit einer 67 (-4) vom 58. bis auf etwa Rang 26 nach vor.

Leaderboard Genesis Invitational

>> SKY überträgt Live und in HD von den Genesis Invitational.