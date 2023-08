Viel Leerlauf

BMW CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Bei Sepp Straka läuft es zum Auftakt im Olympia Fields CC mit der 71 (-1) und Platz 30 noch nicht wirklich rund. Dank gedämpfter Scores ist für Österreichs Nummer 1 in Illinois dennoch vieles möglich.

Nach einem sonntäglichen Befreiungsschlag in 65 Golfschlägen konnte Sepp Straka mit einem besseren Gefühl den Flug nach Chicago zum zweiten Playoff-Turnier im FedExCup antreten. Nur noch die 50 Besten im Ranking sind im Olympia Fields CC mit dabei und wollen mit den Top 30 im Ranking das Finale von Atlanta erreichen. Aufgrund des schwachen Ergebnisses von Memphis ist der Wiener auf Position 24 abgerutscht, mit nur noch einem sehr kleinen Puffer. Somit wird Straka ein gutes Ergebnis benötigen um wie im Vorjahr die Tour Championship zu erreichen.

Nach zweistündiger Verzögerung wegen Gewitters bleibt ihm aus sechs Metern am langen Par 5 der 1 zwar das anfängliche Birdie verwehrt, mit recht sicheren Pars macht er zu Beginn aber bei einigermaßen gedämpften Scores absolut nichts verkehrt. Auf der 5 wird es dann nach einem verzogenen Drive erstmals richtig stressig, Sepp knallt jedoch sein Wedge bis auf einen knappen Meter zur Fahne und rettet so ein weiteres Par auf die Scorecard.

Erst auf der 9 kommt erstmals Farbe aufs Tableau, jedoch zum Leidwesen des Longhitters die absolut falsche, denn nach einem Ausflug in den Grünbunker muss er danach noch dazu gleich dreimal am Grün ansetzen und stolpert so sogar in ein Doppelbogey. Immerhin zeigt er sich vom verpatzten Loch nicht wirklich geschockt und stopft gleich auf der 10 aus 3,5 Metern auch zum ersten Birdie.

Im zähen Wind schleichen sich danach zwar weitere Ungenauigkeiten ein, mit einem nervenstarken Putt weiß er aus 4,5 Metern aber den nächsten Schlagverlust zu verhindern. Vor allem vom Tee fehlt am Donnerstag die Sicherheit, womit er sich bei den Annäherungen immer wieder selbst das Leben schwer macht und sich so noch keine echten weiteren Birdiechancen erarbeiten kann.

Auch am Par 3 der 16 muss er einigermaßen kämpfen und nachdem sich auch auf den Schlusslöchern nichts Zählbares mehr ausgehen will, unterschreibt er zum Auftakt nur die 71 (+1), womit er sich lediglich auf Rang 30 einreiht.

McIlroy und Harman geben den Ton an

Rory McIlroy übernimmt mit bogeyfreier 65 im Kreis der Kollegen das Kommando. Bei 5 unter Par muss er sich jedoch die Spitze mit Brian Harman (USA) teilen. Der frisch gebackene Open-Champion stellt damit unter Beweis, dass sein sensationeller Major-Triumph keine Eintagsfliege war. Dank eines noch kompakten Leaderboards scheint aber selbst für Straka mit 6 Schlägen Rückstand noch vieles möglich zu sein, sollte er sich steigern können.

Leaderboard BMW Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW Championship.