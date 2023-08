Finnland knallrot

FINNISH CHALLENGE – 1. RUNDE: Max Steinlechner und Niklas Regner legen im Vierumäki Resort knallrote Auftaktrunden hin. Auch Daniel Hebenstreit und Timon Baltl bringen sich auf Cutkurs.

Der Scandinavian Swing der Challenge Tour startet mit gleich 5 Österreichern im finnischen Vierumäki Ressort. Beim nördlichsten Stopp von Europas Nachwuchstour hofft vor allem Timon Baltl darauf, seinen gute Form endlich in ein Topergebnis ummünzen zu können. Sein steirischer Landsmann Niklas Regner konnte ebenfalls noch nicht das Spielrecht für die nächste Saison absichern und benötigt dringend gute Ergebnisse. Dank des schwachen Teilnehmerfeldes – viele etablierte Challenge Tour-Asse schafften es in das nordirische Turnier – sind auch Max Lechner, Max Steinlechner und Daniel Hebenstreit beim 250.000 Dollar-Event mit dabei.

Max Steinlechner fühlt sich in Finnland auf den Backnine sichtlich richtig wohl, denn bereits am Par 5 der 12 geht sich das erste Birdie aus und da er von der 16 weg richtig aufs Gas drückt und sich noch vor dem Turn gleich drei weitere rote Einträge sichert, marschiert er sogar bis ins Spitzenfeld nach vor. Genug hat er damit jedoch nocht nicht und legt gleich auf der 1 den nächsten Schlaggewinn nach. Erst danach geht er es ruhiger an, bleibt jedoch die gesamte Runde über makellos und eröffnet so mit der 66 (-5), die ihn als 8. in eine hervorragende Ausgangslage bringt.

Niklas Regner stopft schon am Par 5 der 12 den fälligen Birdieputt und mischt so recht rasch im Minusbereich mit. Zwar zeigt er auch danach sehenswertes Golf, verabsäumt es jedoch auf den Backnine weiter nachzulegen. Das holt er jedoch sehenswert auf den vorderen neun Löchern nach, denn mit weiterhin fehlerlosem Spiel holt er sich gleich noch drei weitere Birdies ab und unterschreibt so schlussendlich die bogeyfreie 67 (-4), womit er als 23. voll in Schlagdistanz zu den Top 10 in den Freitag startet.

Auf Kurs

Timon Baltl hat einigermaßen zu kämpfen, wie zwei recht frühe Bogeys auf der 13 und dem Par 3 der 15 untermauern. Immerhin geht sich auf der 16 schließlich auch das erste Birdie aus. Dieses stabilsiert beim Steirer nicht nur das Spiel, sondern bringt ihn auch so richtig ins Rollen, denn von der 4 weg schhnürt er sogar einen Birdiehattrick und bringt so am Ende eine 69 (-2) zum Recording, die ihn als 46. auf Wochenendkurs bringt.

Daniel Hebenstreit mischt von Beginn an in den roten Zahlen mit, denn bereits am Par 5 der 1 geht sich der erste rote Eintrag aus und da er auch danach starkes Golf zeigt und sich am ersten Par 3 der Runde den nächsten roten Eintrag krallt, legt er einen durchaus sehenswerten Start hin. In Folge reißt der Schwung jedoch ab, was sich auch in zwei Fehlern wiederspiegelt. Da er danach jedoch gleich drei Birdies notiert, kann er sich am Ende sogar noch ein Bogey erlauben um sich immerhin mit der 69 (-2) die Platzierung mit seinem Landsmann zu teilen.

Deutlich hinterher

Max Lechner startet mit zwei Birdies am Nachmittag wie aus der Pistole geschossen. Danach ebbt der Schwung jedoch ab und nach einer längeren Parserie erwischt es ihn kurz vor dem Turn auf der 9 schließlich auch mit dem ersten Bogey. Dieses kostet im Nachhinein betrachtet auch total den Rhythmus, denn auf den Backnine häuft er zahlreiche weitere Fehler an und steht so am Ende sogar nur mit der 76 (+5) und als 147. wieder beim Recording.

Lauri Ruuska (FIN) packt in seiner Heimat am Donnerstag eine fantastische 59 (-12) aus und diktiert damit eindeutig das Geschehen.

Leaderboard Finnish Challenge