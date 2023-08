Missionsziel: Atlanta

BMW CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Sepp Straka wird im Olympia Fields CC wohl ein recht gutes Ergebnis benötigen um auch kommende Woche beim großen Tourfinale in Atlanta mit den besten 30 der Jahreswertung noch abschlagen zu dürfen.

Eigentlich nahm Sepp Straka die Playoffs mit einem hervorragenden Gefühl in Angriff, denn nach seinem zweiten PGA Tour Sieg der Karriere im TPC Deere Run und dem unglaublichen Runner-up Finish im Royal Liverpool bei den Open Championship strotzte der Longhitter eigentlich nur so vor Selbstvertrauen. Doch in Memphis wollte lange Zeit nicht wirklich vieles wie erhofft gelingen, denn nach drei Runden belegte er gemeinsam mit US Open Champion Wyndham Clark (USA) sogar nur den letzten Platz.

Gut, dass es am Sonntag dann deutlich besser lief, denn mit einer 65 (-5) gab er nicht nur noch die rote Laterne ab, sondern spielte sich sogar noch etwas nach vor. Viele Punkte brachte ihm der 63. Platz jedoch verständlicherweise nicht ein, was ihn auch in der Jahreswertung vom komfortablen 15. bis auf den 24. Platz abrutschen ließ, womit der Puffer zu den Top 30 doch beträchtlich dahinschmolz. Das Missionsziel für das zweite Playoff-Turnier in Chicago ist somit klar, denn Sepp wird wohl – abhängig vom Leaderboard – ein achtbares Ergebnis benötigen um wie schon im Vorjahr auch heuer wieder im East Lage GC von Atlanta an den Start gehen zu können.

Vergangenes Jahr pendelte er sich bei den BMW Championship als 28. ziemlich in der Mitte ein, was heuer doch zu wenig sein könnte um die Top 30 halten zu können. Gespielt wurde damals jedoch im Wilmington CC von Delaware, weshalb er an den Olympia Fields CC weder positive noch negative Erinnerungen hat. Mit der starken Finalrunde vom Sonntag scheint das Gefühl wber wohl wieder zu passen und mit einem guten Abschneiden würde er nicht nur Atlanta fixieren, auch bei Ryder Cup Captain Luke Donald (ENG) würde der gebürtige Wiener weiter Werbung in eigener Sache betreiben.

Wie schon in der Vorwoche steht auch in Illinois wieder die absolute Weltelite am Start und auch das Wetter sollte zum Großteil durchaus mitspielen, denn lediglich am Donnerstag könnten Regenschauer über die Anlage ziehen, ab Freitag jedoch wartet nach derzeitiger Prognose allerbestes Golfwetter auf Spieler und Fans. Los geht es für den einzigen Österreicher im Feld am Donnerstag um 16:21 MEZ gemeinsam mit Emiliano Grillo (ARG). Titelverteidiger beim 20 Millionen Event ist Patrick Cantlay (USA).

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW Championship.