Wilder Auftakt

RBC HERITAGE – 1. RUNDE: Matthias Schwab kämpft sich nach verpatztem Start noch halbwegs zurück und wahrt mit einer 72 (+1) noch die Chance auf ein Erreichen des Wochenendes. Sepp Straka wird am Nachmittag nach verpatzten ersten Löchern von einem Gewitter ausgebremst.

Das berühmte Turnier im Schatten des Leuchtturms von Harbour Town zählt zu den Elevated Events mit 20 Millionen Dollar Preisgeld und lockt ein entsprechend starkes Feld an. Masters-Champion Jon Rahm führt die Setzliste an, gefolgt von Scottie Scheffler, Max Homa und Viktor Hovland. Matthias Schwab kennt den Platz bereits aus dem Vorjahr, als er alle vier Runden bestreiten durfte und als 59. in die Wertung kam.

Zum Auftakt mit früher Startzeit unterwegs, biegt dann gleich der erste Drive auf der 10 etwas zu weit nach rechts ab, immerhin hat er im Rough eine gute Lage und parkt die Annäherung neben dem Grün. Da der Parputt aus gut zwei Metern jedoch nicht fallen will, startet der Rohrmooser lediglich mit einem Bogey ins Turnier.

Auch danach hat er ziemliche Probleme, denn der nächste Abschlag zieht noch deutlich weiter nach rechts und da er am Ende erst mit dem vierten Schlag überhaupt das Grün erreicht, leuchtet auf der 11 sogar ein Doppelbogey auf, was endgültig für einen völlig verhagelten Beginn sorgt. Das erste gefundene Fairway danach mündet auch sofort im ersten Erfolgserlebnis, da er den Approach perfekt zur Fahne legt und sich so gekonnt den Druck vom Putter nimmt.

Chance aufs Wochenende noch gewahrt

Der kleine Hoffnungsschimmer weicht jedoch sofort wieder, denn aus dem Fairwaybunker kann er auf der 13 nur vorlegen und da er dann auch am ersten Par 3 den Teeshot deutlich verzieht, radiert er sich den Schlaggewinn mit gleich zwei darauffolgenden weiteren Bogeys sofort mehr als wieder aus. Am einzigen Par 5 der Backnine bringt er die Annäherung zwar alles andere als zwingend aufs Grün, dafür beginnt jedoch der Putter zu glühen und lässt aus knapp 13 Metern das zweite Birdie springen, auf das er nach starkem Eisen auf der 16 gleich noch ein weiteres draufpackt.

Erst danach kehrt mit den ersten Pars erstmals richtig Ruhe auf der Scorecard ein. Erst am Par 3 der 4 wird es dann wieder bunter, nach verpasstem Up & Down zum Leidwesen des Schladming-Pro’s jedoch zunächst mit der falschen Farbe. Immerhin kann er mit einem gelochten Fünfmeterputt am letzten Par 5 den Faux-pas postwendend wieder egalisieren. Trotz einer eingebunkerten Attacke am kurzen Par 4 der 9 holt er sich zum Abschluss noch ein weiteres Birdie ab und bringt so trotz des verheerenden Starts immerhin eine 72 (+1) zu Papier, die ihm als etwa 89. zumindest mit einer guten 2. Runde noch Chancen auf ein Erreichen des Wochenendes offen hält.

Frühe Schwierigkeiten

Nach dem Erreichen des Masters-Finales, aber dann gründlich verpatztem Weekend, hofft Sepp Straka auf eine deutlich stabilere Leistung beim RBC Heritage. Im Vorjahr stürmte der Wiener auf dem engen Shotmaking-Kurs zu einem großartigen 3. Platz. Am Donnerstag Nachmittag startet Sepp im einsetzenden Regen auf der 10 mit einem ganz sicheren Par, muss jedoch nach deutlich verzogenem Abschlag bereits auf der 11 ein frühes erstes Bogey einstecken.

Mit den Drives hat er auch danach so seine Probleme, denn auf der 12 attackiert er vom Tee aus den Garten eines an die Spielbahn angrenzenden Wohnhauses, muss in Folge noch einmal neu durchladen und hat so am Ende sogar ein Doppelbogey auf der Scorecard picken. Danach stabilisiert er sein Spiel jedoch zusehends und gibt sich auch erste Birdiemöglichkeiten, die der Putter jedoch noch nicht in Zählbares verwandeln kann.

Fast wird es am Par 3 der 17 dann wieder unangenehmer, mit einem starken Sand Save verhindert er aber noch einen weiteren Fehler. Auf der 18 bringt er den Ball vom Tee dann nach gut ins Spiel, muss danach jedoch vorerst aufgrund eines herannnahenden Gewitters seine Sachen packen.

Leaderboard RBC Heritage

