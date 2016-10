Auf verlorenem Posten

LADIES OPEN DE FRANCE – 2. RUNDE: Christine Wolf findet auch am Freitag nicht die benötigte Sicherheit im Spiel und verpasst im windigen Golf de Chantaco mit der 75 recht klar den Einzug ins Wochenende.

Eigentlich hätte Chrissie Wolf in dieser Woche in Frankreich das Spielrecht für kommendes Jahr absichern wollen, allein sie agiert zu fehleranfällig um vom französichen Ladies European Tour Turnier Zählbares mitnehmen zu können. Es war schon nach der ersten Runde – die Innsbruckerin notierte die 74 (+4) – klar, dass sie eine ordentliche Steigerung benötigt um die Cutlinie noch überspringen zu können.

Par 3 – Bremse

Nach solidem Beginn ist es dann aber erneut ein Par 3, das der Tirolerin den Nerv zieht. Sie marschiert von der fünf nur mit einem Doppelbogey zum nächsten Abschlag und entfernt sich so immer weiter von der prognostizierten Cutmarke. Selbst ein Birdie am Par 5, der 7 bringt nicht den nötigen Schwung, wie weitere Fehler danach unterstreichen.

Schlussendlich steht sie nur mit der 75 (+5) beim Recording und scheitert als in etwa 67. recht klar am Cut. Die Absicherung der Tourkarte für kommendes Jahr verpasst sie damit zwar, in den nächsten Wochen stehen aber noch einige Events in Asien auf dem Programm, wo sie noch gute Gelegenheiten haben wird das noch fehlende Preisgeld einzufahren.

“Es war heute echt irgendwie zach. Es war so eine Mischung aus schwierigen Verhältnissen und vergebenen Chancen. Es war brutal viel über die Kanten heute”, ist Chrissie nach der Runde sichtlich geknickt.

