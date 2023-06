Abgerutscht

KASKADA CHALLENGE – 3. RUNDE: Niklas Regner findet im Kaskada Golf Resort am Moving Day keinen Rhythmus und rutscht mit einer birdielosen 76 (+5) bis ins vordere Mittelfeld ab. Max Lechner kämpft sich nach durchwachsenen Backnine noch zu einer 71 (Par).

Niklas Regner zeigt nach den zuletzt eher verkorksten Wochen mit verpassten Weekends in Tschechien wieder sehenswert auf und startet als 4. sogar aus dem Spitzenfeld ins Wochenende, wo er nun wieder vor allem an die starke Auftaktrunde anknüpfen will. Auch Max Lechner erreichte erstmals heuer das Weekend und hofft mit dem größten Druck von den Schultern nun befreiter aufspielen zu können.

Nachdem Niklas bereits am Freitag lange Zeit auf der Suche nach dem ersten Birdie war, ändert sich das Bild auch am Samstag nicht wirklich, denn auf birdielosen Frontnine muss er sogar zwei Fehler einstecken, womit er zur Halbzeit der Runde sogar bereits aus den Top 10 rutscht.

Zu Beginn der zweiten Neun wird es dann mit einem Doppelbogey sogar noch unangenehmer und da er auch weiterhin vergeblich einem roten Eintrag hinterherläuft und er parallel dazu auf der 13 noch einen weiteren Schlagverlust einstecken muss, steht er am Ende sogar nur mit der birdielosen 76 (+5) wieder beim Recording, was ihn bis Rang 20 abrutschen lässt.

Zurückgekämpft

Max Lechner findet zwar auf der 12 und dem Par 5 der 15 zwei Birdies, nach zwei Bogeys und sogar einer Doublette am Par 3 der 16, kommt er aber nur deutlich über Par zum Turn. Auf den Frontnine läuft es dann deutlich besser, denn bei nur noch einem weiteren Bogey sammelt er noch drei rote Einträge auf und arbeitet sich so immerhin wieder auf den Ausgangspunkt zurück.

Mit der 71 (Par) klettert er angesichts erneut eher gedämpfter Scores doch um einige Ränge nach vor und hat so am Sonntag vom 35. Platz aus durchaus noch Chancen auf einen sehenswerten Vorstoß im Klassement. Lorenzo Scalise (ITA) startet nach einer 70 (-1) und bei gesamt 11 unter Par als Leader in den Finaltag.

Leaderboard Kaskada Challenge