Aussichtsreich unterwegs

SCOTTISH CHALLENGE – 2. RUNDE: Timon Baltl cuttet klar in Schlagdistanz zu den Top 10 ins Wochenende. Niklas Regner bleibt im Newmachar GC bereits am Freitag vorzeitig hängen.

Nach einer Woche Trainingspause ist Timon Baltl nach Aberdeen geflogen um bei der Scottish Challenge, dem Abschluss des heurigen British Swings der Challenge Tour mit 230.000 Pfund Preisgeld mitzuwirken. Niklas Regner versuchte nach dem verpassten Cut zuletzt in Cornwall sein Spiel nachzuschärfen. Die dritte Woche in Folge werden äußerst nasse Verhältnisse, vor allem ab Freitag erwartet.

Timon Baltl schnappt sich schon auf der 11 das erste Birdie und drückt sein Score so nahezu von Beginn an in den roten Bereich. Konzentriert spult er die darauffolgenden Löcher ab, bis er am Par 5 der 16 den nächsten Birdieputt stopft und auf der 17 gleich noch ein weiteres Birdie nachlegt. Auch die Frontnine lassen sich mit einem weiteren Par 5 Birdie richtig gut an, ehe er sich mit einer kleinen Schwächephase auch zwei Bogeys einfängt. Da er die Runde jedoch mit einem Par 3 Birdie auf der 9 beendet, legt er sich mit der 68 (-3) einen richtig soliden Grundstein für eine erfolgreiche Turnierwoche.

Auch am Freitag muss er sich in Sachen Birdies nicht lange in Geduld üben, denn bereits die 3 lässt den ersten roten Eintrag springen, womit er vorerst weiterhin an den Top 10 dranbleibt. Zwar muss er auf der 6 auch das erste Bogey einstecken, mit gleich zwei weiteren Birdies danach zieht er das Tempo aber sofort wieder an. Auf der 12 schleicht sich dann zwar noch ein weiterer Fehler ein, diesesn bessert er aber am Par 5 der 16 wieder aus. Erst ein abschließender Fehler lässt dann „nur“ die 70 (-1) zu, womit er als 17. jedoch durchwegs aussichtsreich ins Wochenende cuttet.

Leer ausgegangen

Zum Auftakt gleich mit früher Startzeit unterwegs, legt Niklas Regner mit zwei anfänglichen Pars einen wahren Blitzstart hin. Danach ebbt der Anfangselan jedoch ab, was sich auch im ersten Fehler niederschlägt. Diesen bessert er zwar am Par 5 danach wieder aus, kann auf der 17 aber das nächste Bogey nicht verhindern. Immerhin findet auch auf der 18 der Birdieputt den Weg ins Ziel. Mit einem weiteren Schlagverlust am Par 5 der 2 nimmt er sich dann jedoch selbst wieder das Momentum und beendet die Runde schließlich mit einer längeren Parserie, was ihn mit der 70 (-1) aber immerhin auf Cutkurs bringt.

Das ändert sich dann jedoch nach den ersten Bahnen am Freitag, denn nach solidem Start tritt er sich auf der 5 ein Bogey ein, gleicht sein Score aber immerhin zwei Löcher später rasch wieder aus. Lange Zeit spult er danach Par um Par ab, ehe es ihn auf der 15 mit dem nächsten Bogey erwischt, worauf er auf den verbleibenden Löchern nicht mehr reagieren kann und so mit der 72 (+1) knapp am Wochenendeinzug scheitert.

Jordan Gumberg (USA) startet nach Runden von 69 (-2) und 64 (-7) Schlägen bei gesamt 9 unter Par als Führender in den Samstag.

Leaderboard Scottish Challenge