Vergebliche Aufholjagd

BRIDGESTONE CHALLENGE – 2. RUNDE: Manuel Trappel wirft am Freitag alles in die Waagschale, doch selbst die 66 (-5) reicht im Luton Hoo Hotel, Golf & Spa nicht mehr fürs Wochenende.

Wohl richtiggehend mit der Wut im Bauch gibt Manuel Trappel nach der 74 (+3) vom Vortag von Beginn an Vollgas. Schon von der 2 weg schnürt er einen Birdietriplepack und tastet sich so an die Cutmarke wieder heran. Komplett auf den Geschmack gekommen gönnt er sich nur auf der 5 eine kurze Verschnaufpause, ehe er zunächst die 6 zum bereits vierten Birdie überredet und kurz vor dem Turn am Par 4, der 9 sogar ein Eagle mitnimmt, was ihn endgültig die gezogene Linie überspringen lässt.

Nach dem Turn schleichen sich dann aber auch Fehler ein. Auf den ersten Schlagverlust auf der 11 gibt er noch die passende Antwort, doch zwei weitere Fehler danach lassen ihn wieder hinter die Cutlinie zurückrasseln. Noch einmal sammelt er dann alle Kräfte, doch selbst das nächste Birdie kontert er sich sofort wieder aus. Zwar kann er auch die 18 noch zu einem roten Eintrag überreden, mit den vier Fehlern geht sich am Freitag aber “nur” die 66 (-5) aus, was hauchdünn als 69. um einen einzigen Schlag nicht für den Cut reicht.

Diese Woche zeigt auch eindrucksvoll das heurige Problem von Manuel Trappel auf. Immer wieder schüttelt er richtig gute Runden aus dem Ärmel, mit durchwachsenen Auftritten macht er sich diese aber des Öfteren zunichte. So auch in dieser Woche, wo es eindeutig die 74 (+3) vom Vortag war, die ihn am Cut scheitern ließ. Langsam aber sicher wird sich Manuel Trappel auch mit dem Gang zur Tourschool anfreunden müssen, denn die Startchancen schwinden mittlerweile im Eiltempo dahin.

Sebastian Wittmann kam schon am Donnerstag regelrecht unter die Räder und liegt nach der 78 (+7) schon vor der zweiten Runde bereits weit zurück. Auch am Freitag will nicht viel zusammenlaufen, denn schon auf den Backnine muss er weitere Fehler einstecken und steckt damit regelrecht unten fest. Zwar steigert er sich nach dem Turn beträchtlich und findet auch einige Birdies, mit der 73 (+2) geht sich der Cut aber als 143. nicht aus.

