Im Hintertreffen

INDOOR GOLF GROUP CHALLENGE – 1. RUNDE: Timon Baltl, Niklas Regner und Martin Wiegele verpassen im Allerum Golf Club rote Auftaktrunden und starten nur mit Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag.

Mit starken Ergebnissen hat sich Niklas Regner unter die Top 45 der Zwischenwertung geschoben und ist damit auf Kurs in Richtung Mallorca-Finale. Zum Abschluss des Scandinavian Swings ist die Challenge Tour in Helsingborg zu Gast. Timon Baltl und Martin Wiegele, die noch gute Ergebnisse für ihr Spielrecht benötigen, sind ebenfalls beim 250.000 Euro-Challenger im Einsatz.

Gleich auf der 11 macht es sich auf Timon Baltls Scorecard ein Bogey gemütlich, allerdings scheint genau dieses den 27-jährigen richtig aufzuwecken, denn in Folge tritt er spürbar aufs Tempo und holt sich noch vor dem Wechsel auf die Frontnine vier Birdies ab, womit bereits die Top 10 in Sichtweite kommen. Wie aus dem Nichts reißt der gewinnbringende Schwung aber wieder ab und nach spiegelverkehrten vorderen neun Bahnen – Timon notiert neben vier Bogeys nur noch ein weiteres Birdie – leuchtet nur die 71 (Par) auf, womit er als 89. bereits mit einem Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag startet.

Nur im dreistelligen Bereich

Mit einem Par 5 Birdie auf der 1 und einem weiteren Erfolgserlebnis am Par 3 der 3 könnte der Start aus Sicht Niklas Regners kaum besser verlaufen. Danach allerdings ebbt der gewinnbringende Schwung deutlich ab und nahc Fehlern auf der 5 und dem Par 3 der 7 rutscht er sogar noch auf den Frontnine wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Noch einmal krallt er sich dann am Par 5 der 12 das Minus als Vorzeichen, schlittert jedoch mit zwei weiteren Fehlern am Ende sogar noch in den schwarzen Bereich und muss sich mit der 72 (+1) anfreunden, die ihn als 104. nur im dreistelligen Leaderboardbereich einreiht.

Martin Wiegele tritt sich zwar gleich auf der 11 ein frühes Bogey ein, bessert dieses am darauffolgenden Par 5 jedoch sofort wieder aus und zieht mit einem Birdiedoppelpack auf der 15 und der 16 sogar deutlich im Klassement nach vor. Erst kurz vor dem Turn bremst er sich mit einem Par 5 Bogey auf der 18 selbst wieder etwas aus. Der Fehler tritt auch eine regelrechte Bogeylawine los, denn nach dem Turn begraben ihn gleich fünf Bogeys regelrecht und spülen ihn mit der 75 (+4) im Klassement bis auf Rang 140 weit zurück.

Oscar Lengden (SWE) zaubert mit der 63 (-8) die tiefste Auftaktrunde aufs Tableau.

Leaderboard Indoor Golf Group Challenge