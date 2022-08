Vielversprechender Start

EUROPEAN MASTERS – 1. RUNDE: Lukas Nemecz legt im Crans-sur-Sierre GC mit einer 67 (-3) einen durchaus vielversprechenden Start hin. Uli Weinhandl bringt sich am Nachmittag mit einer 69 ebenfalls auf Cut-Kurs.

Wieder vollfit nach den leichten Schulterproblemen kehrt Lukas Nemecz auf die DP World Tour zurück. Am Dach der Tour, im schweizerischen Crans-sur-Sierre, fliegen die Bälle besonders weit, womit Ballgefühl und Course Management im Fokus stehen werden. Der Grazer freut sich schon auf die wichtigen Golftests in der Schweiz und Dänemark, ehe danach mit der BMW PGA Championship in Wentworth das Highlight des diesjährigen DP World Tour Kalenders auf dem Programm steht.

Als 97. im Race to Dubai werden gute Ergebnisse auch entscheidend in Hinblick auf die neue Tourkarte sein. Beim 2 Millionen Euro-Event in den Schweizer Bergen stehen die Hojgaard-Brothers (DEN), Danny Willett sowie Matt Wallace (beide ENG), der seine PGA Tourkarte verloren hat, im Blickpunkt. Wie schon in der Vorwoche in Tschechien ist auch diesmal mit Uli Weinhandl noch ein zweiter Österreicher mit von der Partie.

Der Start ins Turnier gelingt Lukas Nemecz am Donnerstag Vormittag mit anfänglichen Pars und sicherem Spiel von Tee bis Grün sehr souverän. Erst am Par 3 der 3 muss er etwas zaubern, scrambled sich von knapp außerhalb des Grüns aber sehenswert noch zu einem weiteren Par. Auf der 5 wird es dann allerdings erstmals etwas ungemütlich, denn aus dem Fairwaybunker erreicht er zwar das Grün, der erste Putt rollt jedoch sogar vom Kurzgemähten, was in Folge im ersten Bogey mündet.

Ohne weiteren Makel durchgezogen

Bereits auf der 7 krallt er sich dann aber mit einem Zweimeterputt auch das erste Birdie und taucht nach einem starken Teeshot am Par 3 danach sogar rasch in den roten Bereich ab. Mit sicheren Pars macht er danach rund um den Turn nichts verkehrt und krallt sich schließlich am Par 5 der 14 mit Chip und Putt das dritte Birdie, womit auch die Top 10 bereits in Sichtweite rücken.

Sofort legt er auch weiter nach, da nach nur knapp zu kurzer Grünattacke auch das letzte Par 5 gleich danach recht stressfrei einen Schlaggewinn ermöglicht. Mit drei souveränen Pars lässt er auf den verbleibenden drei Löchern dann nichts mehr anbrennen und marschiert so zum Auftakt in Crans Montana mit einer durchaus sehenswerten 67 (-3) und als 19. zum Recording.

“Ich hab zwar nach wie vor noch mit Verspannungen im Nacken zu kämpfen, aber die Schulter passt an sich wieder. Heute war es soweit schon wieder ziemlich gut. Es war insgesamt eine sehr solide Runde. Ich hab mich am Anfang noch ein paar Mal aufgrund der Höhenlage mit den Distanzen verschätzt, danach aber gut angepasst. Es waren auch viele Chancen zwischen vier und sieben metern, aber zu wenige wirklich zwingende. Nach drei Wochen Turnierpause bin ich mit dem Start aber durchaus zufrieden”, fasst er die Auftaktrunde zusammen.

Im Cutbereich

Nach solidem Start sammelt Uli Weinhandl schon auf der 4 das erste Birdie auf. Zwar kann er danach zunächst nicht weiter nachlegen, kommt nach einer kleinen Parserie aber immerhin fehlerlos auf den Backnine an. Nach zehn gespielten Löchern wandert schließlich aber doch der erste Fleck auf die blütenweiße Weste, denn am Par 3 der 11 geht sich das Par nicht mehr aus, womit er auch wieder auf Level Par zurück rutscht.

Beeindrucken lässt er sich vom Ausgleich aber nicht und stabilisiert sein Spiel prompt wieder. Am Par 5 der 14 gelingt dann sogar ein sehenswertes Eagle, was ihn bis ins solie Mittelfeld nach oben klettern lässt. Da ihm jedoch zwei Löcher später das Par 3 der 16 etwas zum Verhängnis wird, muss er auch sein zweites Bogey einstecken. Am Ende geht sich aber eine 69 (-1) aus, womit er als 54. aus dem prognostizierten Cutbereich in den zweiten Spieltag startet.

Thriston Lawrence (RSA) und Alejandro Canizares (ESP) teilen sich nach 62er (-8) Runden die Führungsrolle.

Leaderboard European Masters

>> SKY überträgt Live und in HD von der Tour Championship.