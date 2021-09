In eigener Liga

OPEN DE PROVENCE – 2. RUNDE: Lukas Nemecz packt auch am Freitag wieder eine fehlerlose 65 (-7) aus und spielt im Golf International de Pont Royal bislang in einer eigenen Liga. Auch Niklas Regner mischt in den Toprängen mit. Martin Wiegele scheitert nach zu vielen Fehlern am Cut.

Lukas Nemecz mischt nach seinem starken Auftritt in Deutschland in der Vorwoche auch in Frankreich gleich wieder ganz vorne mit, denn obwohl er seine Runde wegen einer Gewitterunterbrechung auf zwei Tage aufsplitten musste, brachte er mit der fehlerlfreien 65 (-7) den zweitbesten Rundenscore des ersten Spieltages zu Papier. Am Freitag hofft er nun mit früher Startzeit an die sehenswerte erste Runde aknüpfen zu können.

Das Vorhaben soll auf den Backnine dann auch voll aufgehen, denn schon auf der 12 sackt er das erste Birdie ein und stopft zwei Bahnen später am ersten Par 5 seiner Runde sogar den Eagleputt. Derart stark erklimmt er endgültig den Leaderboardgipfel und garniert den erneut mehr als sehenswerten Auftritt kurz vor dem Turn am zweiten Par 5 mit noch einem weiteren Birdie.

Nur zu Beginn der vorderen Neun gönnt er sich schließlich eine kleine Verschnaufpause, ehe er ab der 5 noch zu einem sehenswerten Finish der zweiten Runde mit gleich noch drei weiteren Birdies ansetzt. Am Ende marschiert er erneut mit einer fehlerlosen 65 (-7) über die Ziellinie und prolongiert damit nicht nur seine derzeitige Topform, sondern stürmt darüber hinaus auch unangefochten in Führung liegend ins Wochenende.

“Ich bin wirklich zufrieden, dass ich dort weitermachen konnte, wo ich in Deutschland aufgehört habe. Ich hab beide Runden richtig gutes Golf gespielt. Vor allem die Eisen waren wirklich stark, denn ich hab mir viele gute Chancen erarbeiten können und auch das Putten war richtig gut. Es fühlt sich gut an die Scorecard fehlerfrei zu halten und dass dann gleich an zwei Tagen hintereinander zu schaffen ist schon speziell. Es war heute deutlich windiger, ich war aber trotzdem nur einmal etwas in Bedrängnis auf der 16, ansonsten hab ich eigentlich immer zum Birdie geputtet. Jetzt gilt es am Wochenende weiter dranzubleiben”, beschreibt er seine beiden bärenstarken Auftritte.

Topplatzierung in Reichweite

Niklas Regner hatte am Donnerstag von den Österreichern die dankbarste Aufgabe, denn dank seiner frühen Startzeit konnte er den ersten Auftritt noch geplant vor der Dunkelheit beenden und wusste dabei mit einer 67 (-5) durchwegs zu überzeugen, womit er sich für den weiteren Turnierverlauf eine richtig gute Ausgangsposition auflegen konnte.

Auch am Freitag Nachmittag findet sich der 22-jährige zunächst richtig gut zurecht und sammelt bei windigen Verhältnissen schon auf der 4 und der 6 Birdies auf, die ihn bis an die Top 5 heran marschieren lassen. Erst ein Bogey auf der 7 bremst den Schwung dann etwas ab.

Zu Beginn der zweiten Neun rutscht er dann sogar wieder auf Level Par zurück, drückt in Folge aber doch spürbar aufs Tempo wie drei Birdies eindrucksvoll unterstreichen. Zwar schleicht sich auf der 17 noch ein Fehler ein, doch auch diesen kann er wieder ausradieren und unterschreibt so schließlich die 69 (-3), womit er als 7. die Chance auf das angepeilte Topergebnis wahrt.

Zu viele Fehler

Martin Wiegele erging es am Donnerstag ähnlich wie Lukas Nemecz, denn auch er konnte die Auftaktumrundung erst am Freitag zu Ende bringen. Nach einer 70 (-2) geht auch der Routinier klar im prognostizierten Cutbereich in Runde Nummer 2.

Diese lässt sich dann mit einem anfänglichen Birdie auf der 1 auch perfekt an, allerdings muss er auch rasch den scoretechnischen Ausgleich einstecken. Nur kurz darauf krallt er sich am Par 4 der 5 erneut das Minus als Vorzeichen, schlittert jedoch auf der 8 sogar in ein Doppelbogey, weshalb er am Par 5 der 9 noch einen roten Eintrag benötigt um zumindest bei Level Par auf der hinteren Platzhälfte ankommen zu können.

Die wackelige Phase endet jedoch auch auf den Backnine nicht und während er auf einen weiteren Fehler gleich nach dem Turn auf der 14 noch den passenden Konter setzen kann, bleiben zwei Bogeys danach auf der 15 und der 16 schließlich unbeantwortet, was mit der 74 (+2) und als 76. ein freies Wochenende zur Folge hat.

