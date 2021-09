Wieder voll dabei

OPEN DE PROVENCE – 1. RUNDE: Lukas Nemecz lässt sich weder von Gewittern noch von der einfallenden Dunkelheit beeindrucken und spielt sich mit der 65 (-7) gleich wieder voll in den Titelkampf. Auch Niklas Regner und Martin Wiegele starten im Golf International de Pont Royal mit roten Runden gut ins Turnier.

Lukas Nemecz und Niklas Regner sind in die Provence weitergereist um beim nächsten Challenger weiter ihre Position in Hinblick auf den Aufstieg in die European Tour zu verbessern. Während sich Nemecz mit seinem zweiten 2. Platz im Ranking auf Rang 15 verbessern konnte, rutschte Regner mit seinem ersten Missed Cut bis auf Platz 28 zurück. Martin Wiegele fehlt weiterhin ein Topergebnis um seine Kategorie für die kommende Saison abzusichern. Den Platz von Pont Royal kennen Nemecz und Wiegele bereits aus den Vorjahren wie ihre Westentasche. Heuer geht es bei der Open de Provence, dem fünftletzten Event vor dem Tourfinale, um 200.000 Euro Preisgeld.

Lukas Nemecz scheint die frühe Gewitterunterbrechung regelrecht anzuspornen, denn bei der Fortsetzung schnürt er prompt am Par 5 der 4 und dem darauffolgenden Par 3 einen Birdiedoppelpack und zeigt auch danach bärenstarkes Golf, was sich auf der 7 und der 9 in noch gleich zwei weiteren Schlaggewinnen bemerkbar macht, womit er bereits zur Halbzeit seiner Auftaktrunde an den Top 10 anklopft.

Ganz souverän spult er dann auch die ersten Bahnen der zweiten Neun ab und nimmt am Par 3 der 13 trotz bereits richtig schwacher Lichtverhältnisse noch ein weiteres Birdie mit, ehe die einfallende Dunkelheit schließlich ein planmäßiges Ende von Runde 1 endgültig zunichte macht. Am Freitag heißt es somit nun zunächst die Auftaktrunde zu beenden, ehe es kurz danach bereits mit Runde 2 für ihn weitergeht.

Die wetterbedingte Aufsplittung seiner Runde hinterlässt beim 32-jährigen keinerlei Spuren, denn am Freitag Vormittag macht er sofort dort weiter wo er am Donnerstag Abend aufgehört hat und krallt sich auf der 16 und dem abschließenden Par 5 noch zwei weitere Birdies, marschiert so mit der 65 (-7) zurück ins Clubhaus und macht es sich sogar als 2. in der ersten Verfolgerposition bei nur einem Schlag Rückstand auf Todd Clements (ENG) gemütlich.

Stark auf Kurs

Zum Auftakt am Donnerstag ist Niklas Regner als einziger Österreicher bereits am Vormittag unterwegs und legt dabei einen durchwegs soliden Start ins Turnier hin, denn nach souveränen ersten neun Löchern und einem Birdie auf der 14 steht er immerhin im zartrosa Bereich in der 1. Teebox. Dort kann er sein Score dann rasch weiter in die richtige Richtung drehen, ehe es ihn am darauffolgenden Par 3 auch mit dem ersten Fehler erwischt.

Auf der 7 bastelt er mit dem nächsten Birdie dann langsam aber sicher an einer sehenswerten ersten Runde, ehe eine Gewitterfront für eine über zweitstündige Pause sorgt. Aus der Ruhe lässt sich der Youngster davon aber nicht bringen, krallt sich gleich bei der Fortsetzung das nächste Erfolgserlebnis und garniert die heiße Phase sogar noch mit einem abschließenden Eagle zur 67 (-5), womit er als 12. einen richtig guten Start ins Turnier hinlegt.

Martin Wiegele scheint der frühe Rückweg ins Clubhaus wegen des Gewitters nichts ausgemacht zu haben, denn bei der Fortsetzung präsentiert er sich regelrecht in Birdielaune und stopft gleich am Par 3 der 13 und dem darauffolgenden Par 5 die ersten Birdieputts. Auch danach zeigt der Routinier starkes Golf und krallt sich noch vor dem Wechsel auf die Frontnine am Par 5 der 18 sein drittes Birdie.

Nach dem Wechsel auf die Frontnine muss er bei immer diffuser werdenden Lichtverhältnissen dann am Par 3 der 2 allerdings auch den ersten Schlagverlust einstecken. Wie zu befürchten war geht sich schlussendlich ein planmäßiges Ende der Auftaktrunde nicht aus, weshalb er die erste Umrundung erst am Freitag beenden kann. In den Morgenstunden lässt er schließlich nichts mehr anbrennen, nimmt Par um Par mit und marschiert so mit der 70 (-2) über die Ziellinie, was ihn als 38. klar auf Cutkurs bringt.

