Klar verpasst

IRISH CHALLENGE – 2. RUNDE: Martin Wiegele verpasst im K-Club nach einer durchwachsenen zweiten Runde klar den Cut.

Den Martin Wiegele von Adamstal und nicht den aus der Vorwoche hoffen die Fans bei der Irish Challenge zu sehen. Der Routinier ist Österreichs einziger Beitrag beim Challenger im legendären K Club, wo der Ryder Cup 2006 ausgetragen wurde. Wiegele, der sich auf den britischen Inseln besonders wohl fühlt, muss bei dem 250.000 Euro-Turnier vor allem gegen heimstarke britische Konkurrenz behaupten.

Nach anfänglichen Pars muss der Routinier auf der 4 das erste Bogey einstecken, dass ihn jedoch sichtlicher einigermaßen wachrüttelt, denn mit drei Birdies danach zieht er klar in die richtige Richtung. Kurz vor dem Turn schleicht sich dann jedoch noch ein Fehler ein, weshalb er nur im leicht geröteten Bereich die Backnine in Angriff nimmt.

Dort baut er sein Score dann mit einem roten Doppelschlag auf der 12 und der 13 weiter aus, bremst sich jedoch mit einem Bogey zwei Löcher danach unangenehm wieder ein. Auf den letzten Bahnen lässt er aber nichts mehr anbrennen, unterschreibt so die 70 (-2) und geht klar aus dem prognostizierten Cutbereich in den zweiten Spieltag.

Mr. Hide statt Dr. Jekyll

Sichtlich verwandelte sich Martin Wiegele über Nacht von Dr. Jekyll wieder zu Mr. Hide, denn viel erinnert auf den Backnine nicht mehr an den souveränen Auftritt vom ersten Spieltag. Vergeblich ist er auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis und nach zwei Bogeys und einer Doublette am Par 5 der 18 kommt er sogar nur im dreistelligen Leaderboardbereich auf den Frontnine an.

Dort verschärft sich die Lage dann mit dem nächsten Fehler auf der 1 noch zusätzlich, ehe der 44-jährige sein Spiel wieder stabilisiert. Birdie geht sich jedoch erst zum Abschluss der Runde auf der 9 das erste aus, womit er lediglich mit der 76 (+4) über die Ziellinie marschier und den Wochenendeinzug deutlich verpasst.

