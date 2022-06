Mit Schönheitsfehler

OPEN DE BRETAGNE – 2. RUNDE: Niklas Regner cuttet trotz eines weiteren wilden Ausrutschers auf der 14 in Schlagdistanz zu den absoluten Spitzenplätzen ins Wochenende. Martin Wiegele und Max Lechner scheitern im Golf Blue Green de Pléneuf Val André am Cut.

Niklas Regner drückte im Finish seiner Auftaktrunde noch aufs Tempo und pushte sich zu einer 68 (-2), was ihn klar in Schlagdistanz zu den Top 10 in den zweiten Spieltag starten lässt. Nur knapp dahinter rangiert Maximilian Lechner, der einmal mehr zeigte, dass er sich auf der Challenge Tour klar zu behaupten weiß. Martin Wiegele muss am Freitag deutlich zulegen, soll sich heuer der erste Cut für ihn auf der Challenge Tour ausgehen.

Bereits auf der 2 schnappt sich Niklas Regner das erste Birdie und zeigt auch danach ansprechendes und vor allem fehlerloses Golf. Da er sich schließlich am einzigen Par 5 der Frontnine mit dem nächsten Birdie belohnt, knackt er zur Halbzeit der zweiten Runde sogar bereits die Top 10.

Mit einem Birdiedoppelschlag zu Beginn der zweiten Neun marschiert er dann sogar bis ins absolute Spitzenfeld nach vor, doch wieder bremst ihn wie schon am Vortag das Par 4 der 14 mit einer Doublette heftig ab. Danach spielt er die Runde zwar sicher zu Ende, ein weiteres Erfolgserlebnis will jedoch nicht mehr gelingen. Mit der zweiten 68 (-2) hat er am Wochenende als 10. aber noch alle Chancen auf das zweite Topergebnis in Folge.

“Mein Spiel ist recht gut. Leider hab ich gleich zweimal auf der 14 ein Doppelbogey einstecken müssen und das eigentlich ohne einen wirklich schlechten Schlag. Einfach zweimal mit dem Wind verschätzt: Gestern hab ich einmal sogar verkehrt herum spielen müssen und heute einen Strafschlag nehmen müssen. Der Rest war aber echt in Ordnung. Am Wochenende haben sie jetzt schwerer Verhältnisse angesagt, was mir eigentlich in die Karten spielen sollte”, so der Youngster nach der Runde.

Zu fehlerhaft fürs Weekend

Richtiggehend mit dem Messer zwischen den Zähnen legt Martin Wiegele am Freitag los wie die Feuerwehr und krallt sich gleich auf den ersten sechs Löchern vier Birdies. Danach reißt der Schwung jedoch ab und nach einem Doppelbogey und einem weiteren Fehler kommt er sogar nur im zartrosa Bereich auf den Frontnine an. Die Probleme reißen auch auf der vorderen Platzhälfte nicht mehr ab, denn mit noch drei weiteren Schlagverlusten bei nur noch einem Birdie notiert er am Ende die 71 (+1) und scheitert so als 82. erneut am Sprung ins Wochenende.

Maximilian Lechner sammelt zwar bereits auf der 2 ein frühes Birdie auf, bremst sich jedoch mit einem darauffolgenden Bogey selbst etwas aus und nimmt sich so auch einigermaßen den Schwung, wie eine Parserie danach unterstreicht. Das ändert sich auf richtig unangenehme Weise dann jedoch gleich zu Beginn der zweiten Neun, denn insgesamt tritt er sich noch vier weitere Bogeys ein und muss am Par 4 der 14 sogar eine 10 notieren. Bei nur einem weiteren Birdie geht sich der Cut so mit der 79 (+9) und als 100. deutlich nicht aus.

Robin Sciot-Siegrist (FRA) diktiert nach einer 67 (-3) und bei gesamt 9 unter Par das Tempo.

