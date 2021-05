Preisgeld vertagt

CAPE TOWN OPEN – 2. RUNDE: Lukas Lipold und Martin Wiegele scheitern wie schon letzte Woche auch im Royal Cape GC am Cut und müssen damit weiterhin aufs erste Challenge Tour Preisgeld der neuen Saison warten.

Lukas Lipold und Martin Wiegele haben auch in Kapstadt wieder mit einigen Problemen zu kämpfen und hängten sich erneut bereits am ersten Spieltag einen recht schweren Rucksack in Sachen Cut um. Nach der 74 (+2) hat Lukas die gezogene Linie aber immerhin noch klar in Reichweite, Martin Wiegele hingegen müsste nach der 77 (+5) schon richtig tief schießen um das Wochenende noch erreichen zu können.

Auch der Freitag lässt sich für Lukas Lipold dann wieder zäh an, denn schon auf der 3 und der 4 muss er die ersten Fehler verzeichnen, womit die Cutlinie in immer weitere Ferne rückt. Immerhin geht sich danach am ersten Par 5 auch ein Birdie aus, was sein Spiel nicht nur sichtlich stabilisiert, sondern ihn richtig auf den Geschmack bringt, wie ein sehenswertes Eagle am zweiten Par 5 eindrucksvoll zeigt.

Die langen Bahnen hat er auch weiterhin bestens im Griff, wie ein weiteres Birdie auf der 11 beweist, womit sein Name erstmals auch über der gezogenen Linie auftaucht. Richtig lange verweilt er dort aber nicht, da ihm das Par 3 der 13 zum Verhängnis wird und er mit dem Bogey rasch wieder den Rückzug antritt. Wie erhofft stopft er jedoch auch am letzten Par 5 noch den fälligen Birdieputt, stolpert zum Abschluss aber auf der 18 über noch einen Fehler und muss nach der 71 (-1) und als 73. weiterhin auf den ersten Challenge Tour Cut 2021 warten.

Erneut klar vorbei

Die erhoffte Aufholjagd kann Martin Wiegele am Freitag nicht realisieren, denn die gesamten Backnine über läuft er vergeblich einem Birdie hinterher und tritt sich parallel dazu noch zwei weitere Fehler ein. Nach einem weiteren Fehler auf der 3 sorgt er zwar mit späten Birdies noch für ein versöhnliches Finish, mit der 73 (+1) scheitert er aber als 129. erneut deutlich am Sprung ins Wochenende.

Jeong weon Ko (FRA) und Jacques Blaauw (RSA) teilen sich die Führungsrolle bei gesamt 9 unter Par.

Leaderboard Cape Town Open