Fehlerteufel festgesetzt

EUROPEAN MASTERS – FINAL: Lukas Nemecz kann den Fehlerteufel auch am Sonntag nicht mehr abschütteln und kann im Crans-sur-Sierre GC mit einer 72er (+2) Finalrunde dem hinteren Leaderboardbereich nicht mehr entkommen.

Lukas Nemecz rutschte am Moving Day mit verpatzten Backnine deutlich im Klassement zurück und verlor mit der 72 (+2) auch die angepeilten Topränge aus den Augen. Dennoch scheint am Finaltag mit einer starken letzten Runde bei einem doch eher dichtgedrängten Leaderboard durchaus noch einiges möglich zu sein.

Zwar geht nach eingebunkertem Drive gleich die 1 mit einem Bogey etwas daneben, mit einer lasergenauen Annäherung kann er aber schon auf der 2 den Birdiekonter setzen und radiert den anfänglichen Faux-pas so prompt wieder aus. Anknüpfen kann er daran aber nicht, was ihn auch im Klassement nicht wirklich vom Fleck kommen lässt.

Das Bild ändert sich auch nach dem Turn vorerst nicht, denn weiterhin spult er zwar souverän Pars ab, kann damit aber keine Ränge am Leaderboard gut machen. Erst vom Par 5 der 14 kann er schließlich nach gelungener Grünattacke wieder einen Schlaggewinn entführen und taucht so auch erstmals am Sonntag in den roten Bereich ab.

Prompt muss er diesen allerdings auch wieder verlassen, da er sich ausgerechnet am nächsten Par 5 gleich danach mit verpasstem Up & Down auch sein zweites Bogey eintritt. Mit zwei verzogenen Drives beendet er das Turnier dann auf der 17 und der 18 sogar mit noch zwei weiteren Fehlern, steht so abermals nur mit der 72 (+2) beim Recording und tritt die Weiterreise nach Farsö zur “Made in Himmerland” sogar nur mit einem 62. Platz an.

Thriston Lawrence (RSA) setzt sich im Stechen am ersten Extraloch gegen Matt Wallace (ENG) durch und sichert sich bei gesamt 18 unter Par den Sieg.

Leaderboard European Masters

>> SKY überträgt Live und in HD von der Tour Championship.