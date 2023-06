Kein Vorstoß

BMW INTERNATIONAL OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz hat am Moving Day im GC München Eichenried einigermaßen zu kämpfen und kann mit einer 72 (Par) am Moving Day keinen Vorstoß realisieren.

Lukas Nemecz zeigte am Freitag bei Windböen von teilweise 50 km/h eine richtig starke Leistung und erarbeitete sich eine 71 (-1), die ihn ganz sicher ins Wochenende cutten ließ. Vom hinteren Mittelfeld aus hätte Lukas mit zwei guten Runden wohl durchaus noch Chancen sich beim halben Heimspiel in München in die Topränge nach vorne zu arbeiten.

Nach einem soliden Par auf der 1 ergibt sich bereits am Par 3 der 2 eine erste echte Birdiechance, allein der Putter will aus 3,5 Metern noch nicht mitspielen. Auf der 4 bringt er sich dann erstmals richtig in die Bredouille, nachdem er das Grün erst mit dem dritten Schlag erreicht. Das Wedge passt aber auf den Punkt und lässt ihm zum Par nur einen Meter übrig, den der 14. Schläger im Bag bravourös bewältigt.

Ausgerechnet am ersten Par 5 erwischt es den Steirer dann aber mit dem ersten Schlagverlust und dies sogar richtig unnötig, denn nach etwas zu langem Pitch aus gut 50 Metern will am Ende der Parputt aus einem Meter nicht ins Loch, womit er unangenehm im Klassement abrutscht. Erst kurz vor dem Turn bricht dann am zweiten Par 5 endlich der so hartnäckige Birdiebann, nachdem er aus 2,5 Metern den fälligen Putt zur 4 im Loch unterbringt.

Wieder auf Anfang gedreht

Weiterhin bleiben auch nach dem Turn die langen Bahn die Löcher auf denen die Entscheidungen fallen, denn nach einer zu kurzen Grünattacke ins H2O, rutscht er auf der 11 mit seinem zweiten Bogey wieder in den Plusbereich ab. Sofort steuert er am Par 3 danach mit einem sehenswerten 3,5 Meter Putt aber wieder gegen und gleicht sein Score so postwendend wieder aus. Doch auch weiterhin will sich kein wirklich gewinnbringender Rhythmus einstellen und nach verpasstem Up & Down rutscht er auf der 15 abermals zurück.

Am Schlussloch geht sich nach starkem Drive die Attacke dann aus und mit einem sicheren Zweiputt gleicht er sein Score abermals aus. Mit der 72 (Par) erfüllt sich zwar die Hoffnung auf einen starken Moving Day nicht, immerhin wahrt er aber mit dem abschließenden Birdie noch die Chance auf ein achtbares Ergebnis.

Leaderboard BMW International Open

