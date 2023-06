Cut im Triplepack

CZECH LADIES OPEN – 2. RUNDE: Sarah Schober, Christine Wolf und Chantal Düringer (Am) stemmen im Royal Beroun GC den Cut. Emma Spitz verpatzt in Tschechien die Generalprobe für die anstehenden US Women’s Open in Pebble Beach.

Ein paar Stunden Autofahrt von Berlin ins tschechische Beroun reichen für Sarah Schober, Emma Spitz und Christine Wolf um mit der Czech Ladies Open nach nächste 300.000 Euro-Turnier zu erreichen. Diesmal müssen die Golfdamen auch nur drei Turnierrunden arbeiten um Punkte und Preisgeld zu sammeln. Unser LET-Trio präsentierte sich zuletzt in solider Form, ohne jedoch wirklich um die Titel mitzuspielen. Chantal Düringer (Am) kommt dank einer Einladung nach Malaga im Vorjahr zu einem weiteren Einsatz auf der Ladies European Tour.

Sarah Schober tritt sich zwar nach zwei anfänglichen Pars auf der 3 ein frühes Bogey ein, radiert den Faux-pas aber schon am darauffolgenden Par 3 wieder aus. Erst auf ein Par 5 Bogey danach weiß sie zumindest auf den Frontnine keine Antwort mehr und kommt so im zarten Plusbereich zum Turn. Nach einer längeren Parserie geht sich schließlich am Par 5 der 15 das nächste Birdie aus, womit sie ihr Tagesergebnis wieder zurechtrückt. Als bereits alles auf eien 72 hindeutet, geht am Par 5 der 18 dann aber alles schief und mit einem abschließenden Schneemann muss sie sich am Ende sogar mit einer 75 (+3) abfinden, was sie deutlich im Klassement zurückwirft.

Mit konzentriertem Spiel und Birdies am Par 3 der 11, sowie dem Par 5 der 15 arbeitet sich Sarah am Samstag dann sehenswert wieder weiter nach vor, schlittert auf der 16 jedoch in ein Doppelbogey. Mit einem Birdie am Horrorloch des Vortages gibt sie aber noch vor dem Turn die passende Antwort. Das bringt die Steirerin auch wieder ins Rollen, wie gleich zwei Birdiedoppelpacks auf den Frontnine unterstreichen. Just als sie sogar bereits die Top 10 ins Blickfeld bekommt, macht es sich am Par 3 der 8 jedoch eine weitere Doublette bequem, doch auch mit der 69 (-3) klettert sie sehenswert nach vor und stemmt als 27. sogar recht aussichtsreich den Cut.

Verpatzte Auftaktrunde wettgemacht

Chrissie Wolf findet sich am Nachmittag zunächst durchaus gut zurecht und hat das trickreiche Gelände ohne große Probleme im Griff. Birdie will jedoch keines gelingen und da sich auf der 14 dann sogar ein Doppelbogey einschleicht, kommt sie nur bei 2 über Par zum Turn. Nach dem Turn nehmen die Probleme dann doch ziemlich zu, denn auch weiterhin ist die Tirolerin vergeblich auf der Suche nach einem Birdie, was angesichts noch vier weiterer Fehler doppelt schwer ins Gewicht fällt. Am Ende steht sie sogar nur mit der 78 (+6) beim Recording und hat damit bereits einen unangenehmen Rückstand auf die erwartete Cutmarke.

Von Beginn an findet Österreichs Olympionikin dann am Samstag aber den so schmerzlich vermissten Rhythmus und schnappt sich schon am Par 5 der 2 ein erstes Birdie. Da sie auch danach fehlerlos agiert und am Par 3 der 7 und dem darauffolgenden Par 5 sogar einen roten Doppelpack schnürt, zieht sie sogar noch vor dem Turn über die gezogene Linie nach oben. Auch die hinteren Neun lassen sich richtig gut an, wenngleich sie das Birdie von der 10 am Par 3 danach wieder verspielt. Chrissie stabilisiert ihr Spiel aber sofort wirder, schnappt sich auf fehlerlosen verbleibenden Bahnen noch zwei Birdies und steht so schließlich mit der 67 (-5) wieder beim Recording, was sie ganz souverän als 43. cutten lässt.

Talentprobe abgelegt

Chantal Düringer (Am) startet zwar mit Pars durchaus solide, ab der 13 ringt ihr das hantige Gelände aber doch einige Schläge ab, was sie nur bei 4 über Par die Frontnine in Angriff nehmen lässt. Auf den Frontnine findet die junge Bregenzerin dann aber wieder zu ihrem Spiel und notiert neben nur noch einem weiteren Bogey gleich drei Birdies, was sie mit der 74 (+2) immerhin auf Cutkurs bringt.

Mit recht frühen Bogeys auf der 3 und dem Par 5 der 5 rutscht Chantal am Samstag unangenehm ab und findet sich plötzlich erst hinter der gezogenen Linie wieder. Da sich danach aber auch die ersten Birdies ausgehen, kann sie sich auf der 8 sogar noch ein Bogey erlauben um weiterhin auf Cutkurs zu bleiben. Nach dem Turn hält sie Fehler dann generell gekonnt fern und da sie auf der 14 und dem Par 5 der 15 noch einen roten Doppelpack schnürt, geht sich am Ende sogar die 71 (-1) aus, womit sie sich die Ausgangslage mit Chrissie Wolf teilt.

Generalprobe verpatzt

Von Beginn an zeigt Emma Spitz ganz souveränes Golf und belohnt sich schließlich am Par 3 der 4 mit dem ersten Birdie. Auch danach lässt sie nichts anbrennen, stopft am Par 5 der 7 den nächsten Birdieputt und kommt so in der frühen Phase sogar als Spitzenreiterin zum Turn. Am Par 3 der 11 schleicht sich dann zwar der erste Fehler ein, diesen bessert sie aber bereits auf der 13 wieder aus und hält sich so weiterhin ganz vorne. Erst ein schwarzes Finish mit zwei abschließenden Bogeys wirft sie dann noch auf Even Par zurück, doch auch mit der 72 (Par) hat sie ein Topergebnis klar in Reichweite.

Am Samstag ist die junge Niederösterreicherin als einzige heimische Spielerin am Nachmittag unterwegs und findet mit Pars durchaus solide in den zweiten Spieltag. Nachdem sich dann am Par 5 der 15 das erste Birdie ausgeht, tastet sie sich sogar wieder an die Top 10 heran, rutscht mit zwei Bogeys danach jedoch noch vor dem Wechsel auf die Frontnine unangenehm ab. Mit einem Doppelbogey beginnen diese dann richtig verhagelt und plötzlich findet sich Emma so auch nur noch hinter der erwarteten Cutmarke wieder. Ein weiteres Bogey gleich sie zwar noch am Par 5 der 7 aus, mehr will sich aber nicht mehr ausgehen, was sie knapp um einen Schlag am Cut scheitern lässt. Damit geht auch die Generalprobe für Emma für die anstehenden US Women’s Open, die von 6. bis 9. Juli in Pebble Beach ausgetragen werden, gründlich daneben.

Diksha Dagar (IND) startet bei gesamt 10 unter Par in überlegener Führung in die Finalrunde.

Leaderboard Czech Ladies Open