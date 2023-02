Südlich abgetrieben

HERO INDIAN OPEN – 3. RUNDE: Lukas Nemecz hat bei spürbar besseren Scores am Moving Day mit dem DLF G & CC seine liebe Mühe und rutscht nach schwarzem Finish und der 75 (+3) deutlich im Klassement zurück.

Lukas Nemecz präsentierte sich an den ersten beiden Tagen im enorm anspruchsvollen DLF G & CC von Neu Delhi durchaus stark und startet nach Runden von 71 (-1) und 73 (+1) Schlägen aus dem vorderen Mittelfeld ins Wochenende. Zwar scheint Yannik Paul (GER) bei gesamt 10 unter Par an der Spitze bereits einigermaßen enteilt zu sein, auf Rang 2 fehlen dem Steirer jedoch nur fünf Schläge, was verdeutlich wie eng am Leaderboard alles beisammen liegt.

Mit einer Parserie findet er sich am Samstag zwar durchwegs gut zurecht, bei etwas besseren Scores rutscht er damit jedoch vorerst um ein paar Ränge ab. Da er sich dann noch dazu auf der 6 das erste Bogey eintritt, findet er sich plötzlich sogar nur noch rund um Rang 40 wieder. Immerhin stopft er gleich danach auf der 7 auch den ersten Birdieputt und rückt sein Tagesergebnis so prompt wieder zurecht.

Erneut reiht er danach wieder Par an Par aneinander, bis es ihn auf der 13 zum zweiten Mal am Samstag mit einem Bogey erwischt. Zwar bessert er dieses am Par 5 der 15 erneut recht zeitnah wieder aus, muss jedoch gleich danach am Par 3 der 16 und der 17 die nächsten Fehler einstecken und büßt so doch deutlich spürbar Ränge am Leaderboard ein.

Des Schlechten nicht genug geht sich zum dritten Mal in dieser Woche am abschließenden Par 5 nur das Bogey aus und mit dem schwarzen Hattrick muss er sich am Ende mit der 75 (+3) abfinden, die ihm gut 20 Ränge im Klassement kostet und ihn nur als 48. in den Finaltag starten . Yannik Paul (GER) verteidigt mit einer 71 (-1) seine Führungsposition.

Leaderboard Hero Indian Open

