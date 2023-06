Unsanft abgeworfen

BRITISH MASTERS – 2. RUNDE: Lukas Nemecz findet auch heuer für „The Belfry“ kein wirklich brauchbares Rezept und verpasst wie schon im Vorjahr erneut den Sprung ins Wochenende.

Lukas Nemecz hatte mit „The Belfry“ schon zum Auftakt wieder seine liebe Mühe. Zwar kämpfte sich der Steirer nach einem Doppelbogey-Bogey Start noch einmal auf Level Par zurück, weitere Fehler ließen am Ende aber nur die 74 (+2) zu, womit er mit bereits zwei Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag geht. Zumindest hat er am zweiten Spieltag den kleinen Bonus einer früheren Startzeit, was bei der erhofften Aufholjgad womöglich etwas helfen könnte.

Gleich von Beginn an bläst der Steirer am zweiten Spieltag dann zunächst auch zur Aufholjagd, denn nach einem sehenswerten Approach lässt er sich nur rund zwei Meter zum ersten Birdie übrig, was der Putter mit Bravour bewältigt. Nachdem nach verzogenem Drive jedoch vor dem Grün die Annäherung versandet, steht sein Score auch prompt wieder auf Anfang. Nach einer ausgelassenen Großchance danach am Par 5, wird es auf der 4 mit einem verpassten Up & Down und dem nächsten Bogey dann richtig unangenehm.

Leer ausgegangen

In Folge kehrt zwar auf der Scorecard wieder Ruhe ein, weiteres Birdie will bis zum Turn jedoch keines gelingen, weshalb er auch der gezogenen Linie nicht näher kommt. Erst auf der 13 kommt dann der Putter wieder auf Temperatur und lässt aus etwa acht Metern das zweite Birdie des Tages springen, womit er sein Tagesscore zumindest wieder auf Even Par zurückdreht. Schlagartig kühlt der 14. Schläger im Bag aber wieder ab und wirft ihn mit einem Dreiputtbogey direkt am Par 3 danach wieder zurück.

Somit bleiben die beiden Par 5 im Finish die letzen Hoffnungen, die sich nach verzogenen Drives in den Fairwaybunker und ins Rough allerdings nicht erfüllen. Mit Pars kommt der so der Cutmarke nicht näher und muss sich nach der 73 (+1) doch am Ende deutlich schon vorzeitig vom ehemaligen Ryder Cup Gelände in Sutton Coldfield verabschieden.

Nach dem verpassten Wochenende spart er nicht mit Selbstkritik: „Ich bin gestern einfach katastrophal mit Doppelbogey und Bogey gestartet und habe heute leider viel zu viele Chancen auf den Grüns nicht genützt. Es war recht windig und daher anspruchsvoll zu spielen. Mit dem langen Spiel bin ich auch ziemlich zufrieden gewesen, aber die Wedges und eben das Putten war nicht gut genug. Ich spiele zur Zeit einfach zu wenige Birdies.“

Justin Rose (ENG) und Antoine Rozner (FRA) starten bei gesamt 6 unter Par als Co-Leader ins Wochenende.

Leaderboard British Masters

>> SKY überträgt Live und in HD von den Rocket Mortgage Classic.