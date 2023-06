Klare Siegchancen

FINNISH LADIES OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf packt auf die 65 (-7) vom Vortag im Pickala Golf eine 69 (-3) drauf und geht mit klaren Siegchancen als 3. in den Finaltag.

Christine Wolf ließ sich am Donnerstag selbst von zwei Gewitterunterbrechungen nicht beirren und knallte eine fehlerlose 65 (-7) aufs Tableau, womit sie nach der Auftaktrunde nur Carmen Alonso (ESP) knapp um einen Schlag den Vortritt lassen musste. Zwar müssen einige Spielerinnen aufgrund der Gewitterpausen erst noch ihre ersten Runden beenden, die 2. Runde sollte jedoch ohne grobe Verzögerungen gestartet werden können.

Von Beginn an macht die Tirolerin am Freitag dort weiter wo sie am Donnerstag aufgehört hat und stopft gleich am Par 5 der 1 und der 2 die ersten Birdieputts, die sie voll an Johanna Gustavsson (SWE) und Carmen Alonso (ESP) dranbleiben lassen. Erst danach ebbt der bislang so sehenswerte Schwung etwas ab, was sich auf der 4 schließlich auch in ihrem ersten Schlagverlust des Turniers bemerkbar macht.

Österreichs Olympionikin zeigt sich aber davon unbeeindruckt, notiert in Folge weiter sichere Pars und holt sich am Par 5 der 12 schließlich das nächste Birdie ab. Da sie dann nach starkem Eisen auch aus dem Par 3 der 15 noch einen Schlag quetscht, drückt sie ihr Score erstmals sogar in den zweistelligen Minusbereich und mischt so nach der 69 (-3) als 3. vor dem Finaltag voll im Titelkampf mit.

„Es war heute auf den ersten neun Löchern relativ windig, danach ist es dann weniger geworden. Ich hab auch heute wieder sehr solide gespielt und 17 Grüns getroffen. Morgen gilt es zum starken langen Spiel noch ein paar Putts mehr im Loch unterzubringen“, bereitet sich Chrissie geistig bereits auf die Finalrunde vor.

Leaderboard Finnish Ladies Open