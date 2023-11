Noch in Sicht

Sarah Schober hat bei den Mallorca Ladies Open nach einer 72 (Par) die Top 10 noch in Sicht. Emma Spitz, Christine Wolf und Chantal Düringer müssen sich im Golf Son Muntaner mit Runden über Par anfreunden.

Eine Woche vor dem großen Tourfinale in Andalusien bringt der Österreicher Edwin Weindorfer mit E|motion Sports die Ladies European Tour erstmals auf die Baleareninsel Mallorca. Beim 400.000 Euro-Event in Golf San Muntaner sind mit Emma Spitz, Sarah Schober, Christine Wolf und Chantal Düringer gleich vier Österreicherinnen mit dabei.

„Das wird eine großartige Woche, zumal ich tatsächlich noch nie auf Mallorca war“, fiebert Sarah Schober dem Start beim Dreitages-Event entgegen. „Mit 17 Jahren war ich einmal auf Mallorca, aber nur um Urlaub zu machen. Die Mallorca Golf Open sind eine perfekte Vorbereitung auf das Saisonfinale nächste Woche und eine willkommene Flucht in die Wärme, jetzt da bei uns das Wetter nicht mehr gut ist,“ freut sich auch Christine Wolf auf ein Wohlfühlturnier.

Sarah Schober verpasst zwar auf der 11 noch das erhoffte schnelle Par 5 Birdie, holt sich dafür jedoch auf der 12 ihren ersten roten Eintrag ab und findet so durchaus ansehnlich ins Dreitagesevent. Zwar muss sie recht zeitnah am Par 3 der 14 den Ausgleich einstecken, dank zweier weiterer Schlaggewinne am Par 5 der 17 und der 18 kommt sie aber bei 2 unter Par und in den Top 10 auf den Frontnine an.

Dort geht es dann mit gleich drei Bogeys auf den ersten vier Löchern sogar in den Plusbereich zurück und da sich danach am Par 5 der 6 sogar ein Doppelbogey breit macht, rutscht sie endgültig unangenehm ab. Der Konter kann sich jedoch sehen lassen, denn auf der nächsten langen Bahn gleich danach lässt sie sogar den Adler landen und da sich auch auf der 8 noch ein Birdie ausgeht, arbeitet sie sich sogar noch zu einer 72 (Par), womit sie als 19. die Top 10 noch in Sichtweite hat.

Nur über Par gestartet

Emma Spitz stolpert mit einer Doublette regelrecht ins Turnier und radiert sich selbst ein Erfolgserlebnis am Par 3 der 4 mit einem Bogey am kurz darauffolgenden Par 5 wieder aus. Erst danach grooved sie sich in den gesuchten Rhythmus und kommt dank eine roten Doppelschlags sogar bei Level Par auf den Backnine an. Nach einer kurzen Parserie nehmen die Probleme dann wieder zu, was sich sogar in einem Bogeytriplepack entlädt. Immerhin stopft die junge Niederösterreicherin am Par 5 der 17 und der 18 zu zwei abschließenden Birdies und bringt so zumindest noch eine 73 (+1) über die Ziellinie, womit sie sich jedoch nur auf Platz 35 einreiht.

Mit einem Bogey auf der 10 beginnt das Turnier für Chrissie Wolf alles andere als prickelnd, immerhin drückt sie ihr Score kurz danach mit einem roten Doppelpack in den Minusbereich, den sie jedoch nach einem Fehler am Par 3 danach rasch wieder verlässt. Danach kehrt zwar erstmals etwas Ruhe ein, ein weiteres Bogey auf der 18 lässt sie dann jedoch nur über Par die Frontnine in Angriff nehmen. Dort wirkt ihr Spiel dann mit Pars einigermaßen stabil, bis sie sich gleich drei Bogeys in Folge einfängt und so mit zwei weiteren roten Einträgen am Weg zur 74 (+2) gerade mal Schadensbegrenzung betreiben kann. Mehr als Platz 42 ist so nach den ersten 18 Löchern nicht möglich.

Sehr souverän startet Chantal Düringer mit Pars ins Turnier, ehe es die junge Vorarlbergerin am Par 3 der 14 erst mit einem Bogey und danach auf der 15 sogar mit einem Doppelbogey erwischt. Immerhin steckt sie die Schlagverluste gut weg und kann mit einem Par 3 Birdie danach sogar rasch einen ersten Konter setzen. Mit gleich zwei Par 3 Bogeys auf der 2 und der 4 verpufft dieser zwar rasch wieder, da sich jedoch auch am Par 5 der 7 und der 8 noch Birdies ausgehen, kämpft sie sich immerhin noch zu einer 74 (+2) und teilt sich damit die Ausgangslage mit Chrissie Wolf. Kristyna Napoleaova (CZE) erwischt mit einer 66 (-6) den besten Start.

Fotos: LET

