Perfekter Start

FINNISH LADIES OPEN – 1. RUNDE: Christine Wolf lässt sich selbst von zwei Gewitterpausen nicht aus der Ruhe bringen und knallt im Pickala Golf mit der 65 (-7) die tiefste Runde der Vormittagsgruppen hin.

Mit einer bärenstarken Finalrunde holte sich Christine Wolf zuletzt viel Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben. Bei der Ladies Open by Pickala Golf Resort, südlich von Helsinki, ist die Tirolerin als einzige Österreicherin im Einsatz. Die Ladies European Tour trägt hier erstmals ein 300.000 Euro-Turnier aus.

Die Tirolerin macht sofort dort weiter wo sie am Finaltag der letzten Woche aufgehört hat, denn nach zwei anfänglichen Pars stopft sie schon am Par 5 der 12 und der 13 die ersten Birdieputts und mischt so rasch vorne mit. Auch danach bleibt sie weiterhin fehlerlos und krallt sich auf der 17 den nächsten roten Eintrag. Auf der vorderen Platzhälfte geht es rasch in ähnlicher Tonart weiter, denn am Par 3 der 3 fällt rasch ein weiterer Birdieputt.

Kurz danach zieht ein Gewitter auf, womit die Auftaktrunde vorerst unterbrochen werden muss. Aus der Ruhe lässt sie sich von der gut zweistündigen Warterei aber nicht bringen und holt sich bei der Fortsetzung gleich die nächsten beiden Birdies ab, die sie sogar bereits in die Führungsrolle katapultieren. Zum Recording kommt sie aber noch nicht, da ein weiteres Gewitter kurz vor Schluss ihrer Auftaktrunde für die nächste Verzögerung sorgt.

Wieder lässt sich Chrissie aber nicht aus der Ruhe bringen und stopft zum Drüberstreuen auch auf der 9 zum Abschluss noch den fälligen Birdieputt, was sie die fehlerlose 65 (-7) unterschreiben lässt und ihr nach den Vormittagsgruppen die Führungsrolle einbringt. Am Ende muss sie nur Carmen Alonso (ESP) knapp passieren lassen.

„Es war heute wirklich gut. Da hat von Tee bis Grün sehr vieles gepasst. Die späten Tee Times sind gerade erst gestartet, als ich auf der letzten Bahn den Putt gemacht hab. Die haben heute noch etwas vor sich. Bis ca. 22 Uhr kann aber gespielt werden hier“, zeigt sie sich mit der hervorragenden Auftatkrunde verständlicherweise hochzufrieden.

