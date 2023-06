Rückstand aufgerissen

BRITISH MASTERS – 1. RUNDE: Lukas Nemecz reißt im „The Belfry“ zum Auftakt mit einer 74 (+2) einen Rückstand auf die erwartete Cutmarke auf.

Nach dem Pleiten-Pech-und-Pannen Sonntag von München hatte Lukas Nemecz ein paar Tage Zeit den Reset Knopf zu drücken um sich für das British Masters neu zu fokussieren. Immerhin steht der Klassiker von The Belfry am Programm, ein anspruchsvoller Shot-Making-Kurs, der den Grazer im Vorjahr mit einem deutlichen Missed Cut abgeworfen hatte. Das 3,5 Millionen Dollar-Turnier steht ganz im Zeichen der heißen Phase in der Ryder Cup-Qualifikation, für die Adrian Meronk, Victor Perez, Rasmus Hojgaard oder die starken Deutschen Siem, Kieffer und Paul weitere Punkte sammeln wollen.

Nachdem Lukas auf der 10 aus dem Fairwaybunker gleich die erste Annäherung wassert, beginnt er sogar nur mit einem Doppelbogey und brummt sich danach mit einem Dreiputt auf der 11 gleich den nächsten Fehler auf, womit der Start ins Turnier so gar nicht gelingen will. Erst ab dem Par 5 der 15 kommt der Steirer dann ins Rollen, denn ein gelochter Viermeterputt zum ersten Birdie stellt so etwas wie die Initialzündung zu einer richtig heißen Phase dar. Zunächst knallt er danach auf der 16 die Annäherung bis auf 1,5 Meter zur Fahne und locht zum Drüberstreuen auch am Par 5 danach aus einem Meter zum Birdie, womit er sein Score wieder auf Anfang dreht.

Dennoch kommt er nur mit einem Plus in der 1. Teebox an, da ihm die 18 nach eingebunkertem Drive und verfehltem Grün einen weiteren Schlagverlust umhängt. Nach Pars zu Beginn der Frontnine streikt schließlich auf der 4 erneut der Putter und wirft ihn mit dem nächsten Dreiputtbogey sogar wieder auf 2 über Par zurück. Auf den verbleibenden Bahnen hält er weitere Fehler dann zwar fern, gegensteuern kann er jedoch nicht mehr, weshalb er sich am geschichtsträchtigen Gelände schlussendlich mit der 74 (+2) anfreunden muss, was ihn nur als 93. zwei Schläge hinter der erwarteten Cutmarke einreiht.

Justin Rose (ENG) wird seiner Mitfavoritenrolle voll gerecht und setzt mit der 65 (-7) die frühe Bestmarke.

Leaderboard British Masters

