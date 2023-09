Schwung eingebüßt

BIG GREEN EGG OPEN – FINAL: Christine Wolf kann am Sonntag im Hilversumsche GC nicht mehr an die starken ersten Runden anknüpfen und rutscht mit einer 73 (+1) um etliche Plätze zurück.

Christine Wolf zeigte sich an den ersten beiden Spieltagen von der ganz sicheren Seite und geht nach Runden von 71 (-1) und 70 (-2) Schlägen als 18. in Schlagdistanz zu den Top 10 in den Finaltag. Dort kommt sie dann jedoch auf den Frontnine so gar nicht ins Laufen, denn schon auf der 3 macht sich der erste Fehler breit und da sie sich am Par 3 der 5 und dem darauffolgenden Par 4 die nächsten Bogeys eintritt, rutscht sie sogar bis ins hintere Mittelfeld ab.

Nach dem Turn stellt sich dann dank eines Par 3 Birdies auf der 10 und eines Eagles am Par 5 der 13 zwar ein deutlich gewinnbringenderer Rhythmus ein, dieser geht im Finish jedoch wieder verloren, wie ein weiterer Schlagverlust auf der 16 unterstreicht. Am Ende geht sich so nur die 73 (+1) aus, womit sie nicht an die starken ersten beiden Runden anknüpfen kann und noch bis auf Rang 36 abrutscht.

„Es war heute irgendwie so richtig zach. Ich habe gestern noch 17 Grüns getroffen, aber heute war bei allem ein bisschen was daneben. Immerhin war der Eagle mit gelochtem Putt vom Vorgrün cool“, spricht sie vor allem die leichten Ungenauigkeiten am Finaltag an.Emma Spitz hatte in Holland deutlich härter zu kämpfen und scheiterte nach der 77 (+5) und der 73 (+1) recht klar am Sprung über die gezogene Linie.

Trichat Cheenglab (THA) holt sich mit der finalen 67 (-5) und bei gesamt 12 unter Par mit einem Schlag Vorsprung auf Nicole Broch Estrup (DEN) den Sieg.

