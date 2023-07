Wenig berauschend

LA SELLA OPEN – FINAL: Emma Spitz und Christine Wolf beenden das LET-Event im La Sella Golf nur im hinteren Mittelfeld.

Christine Wolf legte mit einer fehlerlosen 67 (-5) zwar einen mehr als sehenswerten Start hin, kam am zweiten Spieltag jedoch nicht über eine 76 (+4) hinaus, womit sie bis ins Mittelfeld zurückrutschte. Am Finaltag hofft sie nun klarerweise wieder den Schwung der ersten Runde zu finden. Emma Spitz cuttete ebenfalls souverän und peilt am Sonntag ihre erste rote Runde der Woche an.

Emma Spitz präsentiert sich zwar auf den Backnine durchwegs sicher, läuft jedoch lange Zeit vergeblich einem Birdie hinterher und da sie am Par 3 der 14 einen Fehler nicht mehr verhindern kann, rutscht sie sogar etwas im Klassement ab. Immerhin geht sich kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine am Par 5 der 18 dann auch das erste Birdie aus. Mit weiteren roten Einträgen baut sie ihr Score dann weiter aus und arbeitet sich nach vor, mit zwei abschließenden Bogeys geht sich am Ende aber nur die 72 (Par) aus, womit nicht mehr als ein 41. Platz zu holen ist.

Deutlich abgerutscht

Am Sonntag hat Chrissie Wolf erneut rasch einige Probleme, gleicht ein anfängliches Bogey aber immerhin auf der 3 wieder aus. Anknüpfen kann sie an das Erfolgserlebnis jedoch nicht und kommt nach einem Par 5 Bogey auf der 9 sogar nur im Plusbereich auf den Backnine an. Dort geht es dann rasch noch weiter zurück und selbst ein Birdie auf der 11 vermag ihr Spiel nicht mehr zu stabilisieren, wie drei weitere Bogeys bei nur noch einem Birdie unangenehm beweisen. Am Ende geht sich so nur die 75 (+3) aus, womit sie deutlich im Klassement bis auf Rang 46 zurückfällt.

Nuria Iturrioz (ESP) setzt sich im Stechen am zweiten Extraloch gegen Laura Fünfstück (GER) durch und gewinnt bei gesamt 11 unter Par.

