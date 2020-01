AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2020

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2020

HERREN ORDER OF MERIT: 20. JANUAR 2020

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2020 RANG NAME ET/US/AT CT / CHN ALPS PGT AUT POINTS 1 Straka 271651 271651 2 Wiesberger 134845 134845 3 Schwab 34576 34576



DAMEN ORDER OF MERIT: 20. JANUAR 2020

DAMEN AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2020 RANG SPIELERIN LET/ALPG LETAS KALPG NAT POINTS

Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria