Claim abgesteckt

CHARLES SCHWAB CHALLENGE – 1. RUNDE: Sepp Straka steckt am Donnerstag mit einer 68 seinen Claim im Colonial CC in den nördlichen Regionen am Leaderboard ab und gibt sich so selbst eine mehr als nur vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf.

Nach einer kurzen Majorpause ist Vielspieler Sepp Straka diese Woche wieder im Golfeinsatz, wenn es bei der Charles Schwab Challenge in Texas auf der PGA Tour weitergeht. Am Klassiker von Colonial verpasste er jedoch im Vorjahr den Cut. Nach gutem Auftakt schoss er sich am Freitag vorzeitig aus dem Turnier und wird daher versuchen, diese Scharte wieder auszuwetzen. Der frisch gebackene PGA Champion Phil Mickelson (USA) will mehr als nur Ehrenrunden in Colonial drehen. Auch Justin Rose (ENG), Justin Thomas, Jordan Spieth oder Collin Morikawa (alle USA) zählen im Lone Star State zum Favoritenkreis.

Der Start glückt Sepp durchwegs solide, wenngleich er am Par 5 der 11 nach verzogenem zweiten Schlag aus ungünstigem Winkel aufs Grün das angepeilte Birdie noch verpasst. Am Par 3 der 13 ist es dann aber soweit, nachdem er den Teeshot perfekt aufs Kurzgemähte zirkelt und dem Putter nur noch einen knappen Meter zum Birdie übrig lässt. Der erste rote Eintrag heizt auch seinen 14. Schläger im Bag sichtlich an, denn dieser ermöglicht prompt aus gut acht Metern auf der 14 gleich den nächsten Schlaggewinn.

Doch auch damit hat Österreichs PGA Tour Beitrag sichtlich noch lange nicht genug, wie ein weiteres messerscharfes Eisen auf der 15 beweist. Aus zwei Metern ist der Birdiehattrick schließlich perfekt. Am Par 3 danach zieht er sich mit einem starken Parputt nach versandetem Abschlag noch gut aus der Affäre, die 18 allerdings brummt ihm aus dem Grünbunker dann auch das erste Bogey auf. Nach einer recht soliden Parserie versandet dann auf der 5 erneut eine Annäherung neben dem Grün und wieder geht sich am Ende das Par knapp nicht aus.

Kurz vor Schluss bringt er auf der 7 aber noch einmal den Putter richtig zum Glühen und krallt sich aus gut zehn Metern sein bereits viertes Birdie, was ihn auch wieder unter die Top 10 bringt. Unaufgeregt bringt er die Auftaktrunde schließlich über die Distanz, unterschreibt so die sehenswerte 68 (-2) und gibt sich damit selbst als 14. eine mehr als nur vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf. Jordan Spieth und Sergio Garcia (ESP) erwischen mit 63er (-7) Runden den besten Start.

Leaderboard Charles Schwab Challenge