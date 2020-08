Heimische Weltpremiere

PGA CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Mit Matthias Schwab, Sepp Straka und Bernd Wiesberger stehen im TPC Harding Park von San Francisco erstmals gleich drei Österreicher bei einem Major am Start, was für eine absolute Weltpremiere aus rot-weiß-roter Sicht sorgt.

Das hat es bislang noch nie gegeben! Zum allerersten Mal überhaupt reichen bei Österreichs Golffans die Daumen nicht mehr zum Drücken aus, denn mit Matthias Schwab, Sepp Straka und Bernd Wiesberger bringt die kleine Alpenrepublik gleich drei Spitzenspieler beim ersten Major des Jahres in San Francisco im Feld unter. Dabei sein ist alles wird jedoch keinem der drei wirklich reichen, denn alle haben die Ziele durchaus hoch gesteckt.

Als jüngster heimischer Pro bei einem Major

Allen voran Matthias Schwab, der als jüngster heimischer Pro überhaupt bei einem Major abschlag darf. Nur Manuel Trappel schaffte es in noch jüngeren Jahren in ein Major-Feld, dies allerdings bei einer Open Championship als Amateur. Schwab hat zudem nach seinem fantastischen 3. Platz letzte Woche bei den Barracuda Championship am Lake Tahoe die Tourkarte für die ganz große Bühne plötzlich zum Greifen nah hat. Laut derzeitigem Stand fehlen dem 25-jährigen gerade mal 8 Pünktchen auf die Top 125 der Jahresrangliste, was am Ende der Regular Season eine Tourcard für den Rohrmooser bereithalten würde.

Nach Hochrechnungen könnte ihm dafür bereits eine Platzierung rund um Rang 50 in San Francisco reichen, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, sollte er sich am Sonntag jedoch eher in der Kategorie Platz 30 einreihen. Im Hinterkopf wird Matthias diese Marke sicherlich anpeilen, vordergründig gilt es jedoch sein Spiel und seinen Gameplan durchzuziehen, denn gute Ergebnisse kommen dann ohnehin von ganz allein, wie man bereits in den letzten Wochen eindrucksvoll sehen konnte.

“Die erste Majorteilnahme meiner Karriere ist für mich die schönste Anerkennung und Werstschätzung meiner harten Arbeit und meiner konstant guten Leistungen in meinen beiden bisherigen Profi-Saisonen”, merkt man Matthias Schwab die Vorfreude richtiggehend an. “Ich bin richtig zufrieden mit meinem Spiel derzeit. Letzte Woche war ich sehr knapp an meinem ersten Turniersieg dran. Bis auf die dritte Runde war das ein sehr starker Auftritt von mir und der 3. Platz gibt mir richtig viel Selbstvertrauen für meine Major-Premiere. Ich bin ready!”

Powergolfer ausgeruht

Sepp Straka nimmt sein bereits zweites Major in Angriff, denn die Premiere hatte der heimische Powergolfer bereits letztes Jahr bei den US Open in Pebble Beach, wo er auch prompt den Cut schaffte und am Ende immerhin sehenswerter 28. wurde. Sepp zeigte im Vorfeld auch einmal mehr, dass er mit Druck über sich hinauswachsen kann, denn der gebürtige Wiener sicherte sich die Qualifikation über das interne PGA Championship Ranking der PGA Tour, wo er mit guten Auftritten in Ohio und in Minnesota noch die nötigen Punkte holte.

Vergangene Woche legte er eine Pause ein und ließ die Barracuda Championship aus um mit neuer frische ins erste Major des Jahres starten zu können. In derzeitiger Form und noch dazu mit frischen Kräften könnte der Georgia Bulldog durchaus eine tragende Rolle in San Francisco einnehmen. Vor allem mit seinem zuletzt sehr präzisen Eisenspiel und seinen unglaublichen Putts könnte er in San Francisco womöglich eine tragende Rolle spielen und erneut voll überzeugen.

Der 27-jährige ist klar auf Kurs in Richtung PGA Tour Playoffs, denn als 67. im Jahresranking kann er den Start beim ersten Playoff Turnier, den Northern Trust im TPC Boston, bereits einplanen. Ein starkes Abschneiden im TPC Harding Park könnte ihm aber bereits genügend Punkte bringen um auch bereits mit dem nächsten Playoff Turnier in Illinois liebäugeln zu können. Vorrangig aber gilt es klarerweise ab Donnerstag hellwach zu sein rasch den richtigen Rhythmus zu finden.

Viele Fragezeichen

Bei Bernd Wiesberger stehen die Vorzeichen im Gegensatz zu seinen beiden Landsmännern wohl etwas weniger rosig. Nach dem total verpatzten WGC-Event in Memphis ging die Generalprobe fürs Major gründlich daneben, was auch etliche Fragezeichen aufwirft. Vor allem seine größte Stärke, die präzisen Annäherungen, ließen ihn fürchterlich im Stich, was am Ende keine einzige Runde unter Par bedeutete.

Gerade im TPC Harding Park – der Kurs gilt als richtiggehender Shotmaking Kurs – wird es aber vor allem auf die Präzison ankommen, denn mit weggepullten Drives und verzogenen Annäherungen, wird er nicht lange die wichtigen Pars auf der Scorecard notieren können. Gerade für den Burgenländer wäre es aber enorm wichtig nun wieder in Form zu kommen, denn langsam aber sicher werden sich die ausbleibenden Ergebnisse auch in der Weltrangliste niederschlagen.

Auch den hartnäckigen “US-Fluch” muss der 34-jährige endlich versuchen abzulegen, denn während Sepp Straka bereits einige Top 10 Ergebnisse auf amerikanischem Boden verbuchen konnte und letzte Woche Matthias Schwab bei seinem erst dritten US-Turnier als Professional sogar Rang 3 erreichte, wartet die Nummer 29 der Welt weiterhin auf den allerersten Spitzenplatz in den Vereinigten Staaten.

Bei den PGA Championship konnte Bernd aber immerhin bereits einmal richtig aufzeigen, denn im Jahr 2014 stand er nach drei bärenstarken Runden sogar im Finalflight, konnte dort allerdings an der Seite des späteren Siegers Rory McIlroy (NIR) keine Rolle mehr spielen und wurde schließlich sogar nur 15. Bei allen weiteren Versuchen war bei den PGA Championship für den siebenfachen European Tour Champion bereits nach dem Freitag immer Endstation. Für Bernd heißt es nun, zwingend die Form wieder zu finden, denn dann könnte es auch durchaus sein, dass das Par 70 Gelände seinem Spiel entgegenkommt.

San Francisco präsentiert sich derzeit für die derzeitige Jahreszeit deutlich unterkühlt, denn die gesamte Woche über wird das Quecksilber wohl nicht weiter als auf 23 Grad Celsius klettern. Zumindestens sollte es ab Donnerstag durchgehend trocken bleiben. Inmitten der absoluten Weltelite – klarerweise steht beim Major alles am Start was Rang und Namen hat – geht es für Bernd Wiesberger am Donnerstag bereits um 17:28 MEZ auf der 1 los. Matthias Schwab folgt elf Minuten danach ebenfalls auf der 1. Sepp Straka ist zum Auftakt erst spät unterwegs und beginnt seine erste Umrundung erst um 23:31 MEZ auf der 1.

>> SKY überträgt Live und in HD von den PGA Championship.