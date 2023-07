Mit Major-Schwung

3M OPEN – VORSCHAU: Sepp Straka kommt nach seinem Runner-up Finish bei den Open Championship in absoluter Hochform zu den 3M Open und will seinen fantastischen Run der letzten Wochen nahtlos fortsetzen. Matthias Schwab hofft im TPC Twin Cities endlich das so hartnäckige Formtief hinter sich lassen zu können.

Sepp Straka schwebt derzeit sportlich regelrecht auf Wolke 7, denn was der Longhitter in den letzten Wochen auf die Fairways und Grüns dieser Golfwelt brennt, war so bisher von einem Österreicher noch nicht zu sehen. Schon seit seinem 7. Platz bei den PGA Championship zeigte der Georgia Bulldog immer wieder welch unglaubliches Potenzial in ihm schlummert, mit seinem zweiten PGA Tour Sieg der Karriere Anfang Juli bei den John Deere Classic und einem fantastischen 2. Platz bei den Open Championship letzten Sonntag, ist er nun aber endgültig wohl so ziemlich im Golf-Olymp angekommen.

Die beneidenswerte Form will er auch ab Donnerstag im TPC Twin Cities wieder in die Waagschale werfen, wenn er sich bei den 3M Open nun den allerletzten Feinschliff vor den anstehenden Playoffs holen will. Den Platz kenn der gebürtige Wiener bereits aus den Vorjahren bestens, allerdings stand er bislang bei drei Starts nur einmal im Wochenende, wobei sich ein 18. Platz vor zwei Jahren durchaus sehen lassen konnte. In absoluter Topform zählt der 30-jährige aber auch bei den Experten der PGA Tour und den Buchmachern in dieser Woche zu den ganz großen Favoriten auf den Sieg.

Gegen das Formtief

Gänzlich konträr stellt sich die Sachlage bei Landsmann Matthias Schwab dar, denn der Schladming-Pro kommt auch weiterhin heuer einfach nicht ins Rollen, was sich zuletzt in weiteren Missed Cuts schmerzlich bemerkbar machte. In Minnesota will er nun aber endlich das so hartnäckige Formtief hinter sich lassen, was angesichts der Position im FedEx-Cup auch enorm wichtig wäre, denn mittlerweile auf Platz 145 abgerutscht, wird der Weg zur Tourkarte immer weiter, wenngleich er aufgrund der Wertungsumstellung auf den Jahreskalender heuer noch mehr Zeit hat um die Karte abzusichern.

Ein respektables Ergebnis würde ihm aber nicht nur in der Wertung helfen, auch dem Selbstvertrauen, das klarerweise in den letzten Wochen und Monaten sichtlich gelitten hat, würde es vor den anstehenden Turnieren einen wichtigen Boost verschaffen. Die Konkurrenz kann sich beim 7,8 Millionen Dollar Turnier durchaus sehen lassen, denn neben Titelverteidiger Tony Finau (USA), sind auch Cam Young (USA), Hideki Matsuyama (JPN), Emiliano Grillo (ARG) oder Sungjae Im (KOR) direkt aus Hoylake über den großen Teich angereist.

Der Wetterbericht verspricht doch recht angenehme Golftemperaturen von bis zu 30 Grad Celsius, wobei vor allem am Donnerstag und am Freitag Gewitter für Verzögerungen sorgen könnten. Los geht es für Sepp am Donnerstag im Marquee Flight auf der 10 bereits um 14:29 MEZ gemeinsam mit Tony Finau und Hideki Matsuyama. Matthias Schwab folgt eine halbe Stunde später um 15:02 MEZ von der 1 weg.

>> SKY überträgt Live und in HD von den 3M Open.