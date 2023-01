Starkes Tempo

THE AMERICAN EXPRESS – 1. RUNDE: Matthias Schwab kommt zum Auftakt in La Quinta mit Pete Dye’s Stadium Course bestens zurecht und legt mit einer 66 (-6) einen sehenswerten Auftakt hin.

Nach dem verpatzten Jahresauftakt in Hawaii hofft Matthias Schwab bei der American Express Championship auf mehr Spielglück und auf eine erste Finalteilnahme im neuen Jahr. Spielerisch fühlte sich der Steirer bereits in Honolulu wettbewerbsfähig, brachte allerdings kein Score auf das Leaderboard. Im kalifornischen La Quinta ist das Spielerfeld erneut nicht allzu hochkarätig besetzt und somit die Trauben nicht allzu hoch gehängt.

Wie traditionell üblich wird auch heuer wieder auf drei Kursen gespielt, wobei der einzige Österreicher im Feld zunächst am Pete Dye Stadium Course ran muss, ehe an den kommenden Tagen noch der La Quinta CC und der Nicklaus Tournament Course auf den Rohrmooser warten. Gleich auf der 10 ergibt sich dann am Par 72 Gelände die erste gute Birdiechance, die er aus 3,5 Metern jedoch nicht verwerten kann.

Mit solidem Spiel lässt er danach rein gar nichts anbrennen, der Putter streikt jedoch in der frühen Phase des Turniers auch weiterhin, wie etwa eine vergebene Chance auf der 14 aus zwei Metern untermauert. Erst am Par 5 der 16 bricht schließlich aus gut vier Metern der bislang so hartnäckige Birdiebann. Anders als erhofft lässt ihn dies jedoch vorerst noch nicht durchstarten, denn gleich am Par 3 danach wassert er den Abschlag, locht aber immerhin aus knapp neun Metern um noch schlimmeres als das Bogey zu verhindern.

Auf den Geschmack gekommen

Sofort setzt der Steirer auch den perfekten Konter, denn nach starker Annäherung geht sich auf der 18 erneut aus etwa zwei Metern das Birdie aus, was ihn prompt wieder unter Par abtauchen lässt. Nach einem soliden Par auf der 1, rollt bereits auf der 2 aus gut sieben Metern der nächste Birdieputt ins Ziel und da sich schließlich trotz deutlich verzogener Grünattacke auch am Par 5 der 5 der erhoffte Schlaggewinn ausgeht, scheint der Vanderbilt Absolvent langsam aber sicher den gesuchten Rhythmus gefunden zu haben.

Auf der 7 folgt dann sogar das bislang absolute Highlight, denn Matthias locht kurzerhand die Annäherung zum Eagle und da sich am Par 5 danach gleich das nächste Erfolgserlebnis ausgeht, knackt er kurz vor Schluss seiner Runde zu dieser Zeit erstmals sogar die Top 10. Nach starkem Sandsave auf der 9 unterschreibt er schließlich die 66 (-6) und legt so nach der verpatzten Vorwoche auf Hawaii, in Kalifornien einen mehr als gelungenen Start hin.

Leaderboard The American Express

>> SKY überträgt Live und in HD von The American Express.